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MADALYAYI ALDI ŞEHİTLERİ UNUTMADI

Hatay Reyhanlı’da yapılan Modern Pentatlon Laser-Run Şampiyonası yarışlarında Türkiye birincisi olarak altın madalya kazanan İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi Sevilay Atay, “Bu madalyayı, bu başarımı da şehitlerimize armağan ediyorum” dedi.

MADALYAYI ALDI ŞEHİTLERİ UNUTMADI

Hatay Reyhanlı’da yapılan Modern Pentatlon Laser-Run Şampiyonası yarışlarında Türkiye birincisi olarak altın madalya kazanan İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi Sevilay Atay, “Bu madalyayı, bu başarımı da şehitlerimize armağan ediyorum” dedi.

busabahh
busabahh
17 Mart 2018 Cumartesi 12:31
MADALYAYI ALDI ŞEHİTLERİ UNUTMADI

Hatay Reyhanlı’da yapılan Modern Pentatlon Laser-Run Şampiyonası yarışlarında İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Sevilay Atay Türkiye birincisi olarak Altın Madalya, Sena Sarı ise Türkiye ikincisi olarak Gümüş Madalya kazandı. İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi Sevilay Atay yaptığı açıklamada, “Modern Pentatlon Laser-Run Türkiye birincisi oldum. Bu yarış normalde Ankara’da düzenlenecekti fakat federasyon başkanımız Ramazan Arslantaş tarafından Zeytindalı Operasyonuna destek vermek amacıyla Hatay Reyhanlı’ya alındı. Hem şehir hem de yarışma beklediğimden çok daha iyi geçti. Milli Takım Antrenörümüz Rüstem Pelit çok zor şartlar altında malzeme eksiğimizin olmasına rağmen elinden geleni yapıp bizi çok güzel yetiştirdi. Federasyon Başkanımız Ramazan Arslantaş’a, Antrenörümüz Rüstem Pelit’e, Hatay Reyhanlı halkına ve tüm organizasyon koordinatörlerine teşekkür ediyorum. Bu madalyayı, bu başarımı da şehitlerimize armağan ediyorum” dedi.

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi Sena Sarı ise, “Modern Pentatlon Laser-Run Şampiyonasında Türkiye ikincisi oldum. Ankara’da düzenlenecek olan yarışma Federasyon Başkanımız Ramazan Arslantaş tarafından Hatay Reyhanlı’ya alındı. İlk amacımız Zeytindalı Operasyonuna destek vermekti. İkinci amacımız ise oranında güvenli bir şehir olduğunu, orada da insanların yaşadığını ülkemize göstermek ve dünya barışına destek vermekti. Milli Takım Antrenörümüz Rüstem Pelit bizim için çok çaba sarf etti, imkansızlıklarla bizi yetiştirdi ve sonucunda gurur duyduğumuz bir başarıyı bize ve ülkemize verdi. Federasyon Başkanımız Ramazan Arslantaş’a, Milli Takım Antrenörümüz Rüstem Pelit’e, bu organizasyonda emeği geçen herkese, aileme, hocalarıma, arkadaşlarıma, askerlerimize, polislerimize ve Reyhanlı halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Madalyamı ülkem, bayrağım, namusum, şerefim üzerine can vermiş şehitlerimize armağan ediyorum” şeklinde konuştu. (BÜLTEN)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Sevilay AtayşehitlerMalatyaMadalya
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