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Madalyasını Başkan Küçük’e hediye etti

Bisiklet sporcusu Zehra Kırgın, kendisine bisiklet alarak şampiyonaya katılmasını sağlayan belediye başkanına kazandığı ikincilik madalyasını hediye etti. 

Madalyasını Başkan Küçük’e hediye etti

Bisiklet sporcusu Zehra Kırgın, kendisine bisiklet alarak şampiyonaya katılmasını sağlayan belediye başkanına kazandığı ikincilik madalyasını hediye etti. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
18 Şubat 2018 Pazar 12:53
Madalyasını Başkan Küçük’e hediye etti

Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesinde Bisiklet şampiyonası müsabakalarına katılarak başarı elde eden Zehra Kargın isimli genç kız, madalyasını kendisine bisiklet hediye ederek müsabakalara katılmasını sağlayan Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’e hediye etti. Antalya’da düzenlenen bisiklet yarışlarına Malatya’yı temsilen eden Doğanşehirli Zehra Kargın, büyük bir başarı elde ederek Türkiye 2.’si oldu. Oldukça deneyimli ve profesyonel bisikletçilerin katıldığı müsabakaya Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün hediye ettiği bisiklet ile katılan Zehra Kargın kazandığı ikincilik madalyasını Başkan Küçük’e verdi.
Genç sporcu desteklerinden ötürü Vahap Küçük ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler’e teşekkür ederek, bundan sonraki hedefinin Türkiye birinciliği olduğunu söyledi.

İHA

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Bisiklet Sporcusu Zehra KırgınMadalyasını Başkan Küçük’e Hediye EttiBusabah
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