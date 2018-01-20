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MADALYA İLE DÖNDÜLER

Antalya’da gerçekleştirilen Hasan Taştan Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonasından Malatyalı iki sporcu madalya ile döndü. 

MADALYA İLE DÖNDÜLER

Antalya’da gerçekleştirilen Hasan Taştan Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonasından Malatyalı iki sporcu madalya ile döndü. 

SİNEM
SİNEM
20 Ocak 2018 Cumartesi 16:55
MADALYA İLE DÖNDÜLER

10-14 Ocak 2018 tarihleri arasında Antalya’da yapılan Hasan Taştan Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonasında Malatya Menekşe Spor Kulübü sporcuları madalya ile döndüler. Malatyalı sporcu İsmail Hakkı Şen, 51 kilogramda 200 sporcunun yarıştığı siklette Türkiye 5’incisi olurken bayanlarda ise Meryem çakır, 63 kilogramda 160 sporcunun yarıştığı siklette Türkiye 2’incisi oldu. Türkiye Tekvando Milli Takım Antrenörü ve Kulübün antrenörü İsmail Menekşe, Antalya’dan madalyalar ile döndükleri için gururlu olduklarını ifade ederek, sporcularını kutladı.

Menekşe, ayrıca 3-4 Şubat tarihinde Almanya’nın Stuttgart kentinde yapılacak olan Başkanlık Kupasında da yıldızlar kategorisinde Didar Menekşe’nin yarışacağını belirterek, sporcularının derece elde etmesi halinde Yıldızlar Avrupa Şampiyonasına katılacaklarını söyledi.Gençler Dünya Şampiyonası için önemli mesafe kat ettiklerini belirten Menekşe, 11-14 Şubat 2018 tarihinde ise İstanbul’da yapılacak olan Uluslararası Turkish open turnuvası milli takımına da 3 sporcu vermenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

İHA

Son Güncelleme: 20.01.2018 16:57
Anahtar Kelimeler:
Hasan Taştan Türkiye Gençler Taekwondo ŞampiyonasıBusabahMalatyaMadalya
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