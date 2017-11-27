Beşiktaş maçının ardından gerçekleşen basın toplantısında, Yeni Malatyaspor’un yükselen performans grafiğine dikkati çeken Erol Bulut, “Son haftalarda iyi oynadığımız futbolu, Beşiktaş karşısında da güzel bir şekilde devam ettirdik. Ama maalesef Alanyaspor ve Başakşehir maçlarında kaçırdığımız çok net pozisyonlar var. Bugün de kaliteli bir Beşiktaş'ın karşısında çok net pozisyonlarımız oldu. 90 dakikada boyunca güzel mücadele eden ve gol pozisyonlarına giren bir takımımız vardı. Maalesef yakaladığımız pozisyonları gole çeviremiyoruz. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Tabii önümüzdeki maçlar böyle devam etmeyecek. Goller en kısa zamanda yeniden gelecek ve çok iyi yerlere geleceğiz.” İfadelerini kullandı.

ADEM’İ KANATTA…

Forvet sorunuyla ilgili de konuşan Erol Bulut, “Khalid birinci forvetimiz, arkasında Batuhan Altıntaş var ama Batuhan’da da hafif bir sakatlık oldu. O yüzden takımda yer alamadı. İki ve üçüncü forvet oynayabilecek Eren Tozlu ve Adem Büyük var. Ama Adem’in kanatta takıma daha çok katkısının olduğunu düşünüyorum, o yüzden kendisini kanatta kullanıyorum. Kompakt oyunumuzda bizim merkezde başından beri sıkıntılarımız oldu. Orada da oturmuş bir sistem bulmaya çalıştık ve bugün oynadığımız şekilde 4-5-1 sisteminde sahaya çıktık. Azubuike ve Aytaç Kara sakatlıklardan çıktı. Geçen hafta Alanyaspor maçında Aytaç Kara 90 dakika sahada kaldı. Uzun zaman sakatlıktan sonra takıma katıldı. Bugün erken çıkarttık, güç olarak biraz düşmüştü. Azubuike’de aynı şekilde. Riske etmek istemedim. Çünkü önümüzdeki 4 maçta bütün futbolcular bize lazım. Hem sarı kart hem de arka adalesinde bir sakatlık oldu, zaten yorulmuştu, o yüzden Diallo’yu oyuna sokarak, o pozisyonda kullandık. Nacer’i de oyuna alarak 4-2-3-1’e döndük. Pozisyon bulup, gol atma yoluna gittik. Maçı kazanmak için sistemi değiştirdik ama maç 0-0 tamamlandı.” şeklinde konuştu.

SONUÇ HAYAL KIRIKLIĞI

Beşiktaş’ın Teknik Direktörü Şenol Güneş ise Yeni Malatyaspor maçı sonrası üç puan isteğini sahaya yansıtamadıklarını söyledi. Güneş, “Güzel bir saha vardı, zemin iyiydi, ambiyans iyiydi, seyirci olağanüstü takımlarına destek oldu. Futbol adına her şey güzeldi ama rakibin de istekli oyunu vardı. Gücü yettiğince en iyisini yapmaya çalıştı. Onların da 1 puanı hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü o puanı alabilmek için olağanüstü gayret ettiler. Biz, 3 puan isteğimizi sahaya yansıtamadık. Oyunumuz kötüydü, skor da kötüydü. Bizim için sonuç olarak bir hayal kırıklığı oldu.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ