11 Kasım 2017 Cumartesi

Maçkolik yaşlılar!

Malatyaspor tribünlerinin en yaşlı çifti olarak bilinen Orhan Mutlu (63) ve eşi Fatma Mutlu (56) Evkur Yeni Malatyaspor’u hiçbir maçında yalnız bırakmıyorlar.

09 Kasım 2017 Perşembe 12:17
Maçkolik yaşlılar!

 Süper Lig’in 11. haftasında Malatya’da oynanan Medipol Başakşehir maçında da tribündeki yerlerini alan renkli çift, son nefeslerinde bile Evkur Yeni Malatyaspor aşkından vazgeçmeyeceklerini söylediler. Maço Orhan lakaplı Orhan Mutlu, gençliğinin tribünlerde geçtiğini belirterek, "Aşağı yukarı 40 yıldır Malatyaspor’un peşindeyim. Ne 3.lig, ne soğuk, ne de uzak demedim takımın birçok maçına gittim. Bu öyle bir sevgi ki anlatılmaz yaşanır. Bize deli diyenler oluyor, ‘ne işiniz var’ diyenler oluyor. Ama bunu söyleyenler memleket nedir, memleketin takımına duyulan bağlılık nedir bunu bilmiyorlar. Benim Allah’tan tek duam, canımı Malatyaspor’un şampiyonluğunu gördükten sonra alsın. O şampiyonluğu göreyim, gözüm açık gitmem" dedi.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahOrhan MutluFatma Mutlu

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 10 Kasım 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 08 Kasım 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017