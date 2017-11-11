Süper Lig’in 11. haftasında Malatya’da oynanan Medipol Başakşehir maçında da tribündeki yerlerini alan renkli çift, son nefeslerinde bile Evkur Yeni Malatyaspor aşkından vazgeçmeyeceklerini söylediler. Maço Orhan lakaplı Orhan Mutlu, gençliğinin tribünlerde geçtiğini belirterek, "Aşağı yukarı 40 yıldır Malatyaspor’un peşindeyim. Ne 3.lig, ne soğuk, ne de uzak demedim takımın birçok maçına gittim. Bu öyle bir sevgi ki anlatılmaz yaşanır. Bize deli diyenler oluyor, ‘ne işiniz var’ diyenler oluyor. Ama bunu söyleyenler memleket nedir, memleketin takımına duyulan bağlılık nedir bunu bilmiyorlar. Benim Allah’tan tek duam, canımı Malatyaspor’un şampiyonluğunu gördükten sonra alsın. O şampiyonluğu göreyim, gözüm açık gitmem" dedi.

İHA