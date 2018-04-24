Maçın Önüne Geçti!

Yeni Malatyaspor’un Beşiktaş’la oynadığı karşılaşmanın 42. dakikasında Quarisma’ya yaptığı faulle hakem Halis Özkahya’dan sarı kart gören Murat Yıldırım’ın, bu hareketinin kırmızı kartlık olduğu tartışmaları yapılırken, bu oyuncunun bu müdahalesine ilişkin bir fotoğrafı İnstagram hesabından yayınlaması tepkilere neden oldu. Yıldırım, paylaştığı fotoğrafın altına, “Elimizden gelen her şeyi yaptık. Maalesef olmadı” yazdı, Ancak, futbolcunun bu paylaşımı büyük tepki çekti.

“KESİNLİKTE ART NİYETİM YOKTU”

Spor programlarında ve internet sitelerinde Yıldırım’a ilişkin eleştiriler ve pozisyon, neredeyse maçın önüne geçerken kısa süre sonra paylaşımını silen Murat Yıldırım, tepkilerin sürmesi üzerine, twitter hesabından bir açıklama yaptı. Art niyetinin olmadığını belirten Murat Yıldırım, “Quaresma’yla yaşadığım pozisyonda direkt topa müdahalem vardı. Quaresma pozisyona dahil olunca ayağım ona doğru geldi. Kesinlikte art niyetim yoktu. Hakemde sanırım niyetimden dolayı kırmızı kart vermedi.” dedi. Yıldırım, daha sonra bir TV programına yaptığı açıklamada da “Fotoğraf çok hoşuma gitti, bu sebeple paylaştım. Art niyetli bir şekilde koymadım. Ancak çok tepki alınca sildim. Quaresma sakatlansaydı bu fotoğrafı paylaşmazdım. Yanlış anlaşıldıysam, Beşiktaş taraftarlarından özür diliyorum.” ifadelerini kullandı.