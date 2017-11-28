28 Kasım 2017 Salı

Maçın hakemi Barış Şimşek

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre Osmanlıspor ile Yeni Malatyaspor arasında bugün saat 18:00’de oynanacak maçı Süper Lig Hakemi Barış Şimşek yönetecek.

28 Kasım 2017 Salı 11:25
Maçın hakemi Barış Şimşek

  Süper Lig’de sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur ilk maçında Osmanlıspor Futbol Kulübü ile bugün Başkentte karşı karşıya gelecek. Osmanlı Stadı’nda oynanacak maçı hakem Barış Şimşek yönetecek. Trabzon Bölgesi hakemi olan Şimşek, Yeni Malatyaspor’un bu sezon İnönü Stadı’nda Antalyaspor ile 1-1 beraberlikle biten maçta da düdük çalmıştı.  Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecanı bugün, yarın ve perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklamaya bugün oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler ise şöyle:

13.00 Kars 36 Spor-Gençlerbirliği: Hakan Ceylan
14.30 Beşiktaş-Grandmedical Manisaspor: Bahattin Şimşek
14.45 Ankara Demirspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Abdullah Yılmaz
18.00 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Barış Şimşek
20.30 Galatasaray-Sivas Belediyespor: Suat Arslanboğa

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 27 Kasım 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 25 Kasım 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017