Süper Lig’de sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur ilk maçında Osmanlıspor Futbol Kulübü ile bugün Başkentte karşı karşıya gelecek. Osmanlı Stadı’nda oynanacak maçı hakem Barış Şimşek yönetecek. Trabzon Bölgesi hakemi olan Şimşek, Yeni Malatyaspor’un bu sezon İnönü Stadı’nda Antalyaspor ile 1-1 beraberlikle biten maçta da düdük çalmıştı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecanı bugün, yarın ve perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklamaya bugün oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler ise şöyle:

13.00 Kars 36 Spor-Gençlerbirliği: Hakan Ceylan

14.30 Beşiktaş-Grandmedical Manisaspor: Bahattin Şimşek

14.45 Ankara Demirspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Abdullah Yılmaz

18.00 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Barış Şimşek

20.30 Galatasaray-Sivas Belediyespor: Suat Arslanboğa

ÖMER ALİ DELİBAŞ