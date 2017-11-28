Süper Lig’de sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur ilk maçında Osmanlıspor Futbol Kulübü ile bugün Başkentte karşı karşıya gelecek. Osmanlı Stadı’nda oynanacak maçı hakem Barış Şimşek yönetecek. Trabzon Bölgesi hakemi olan Şimşek, Yeni Malatyaspor’un bu sezon İnönü Stadı’nda Antalyaspor ile 1-1 beraberlikle biten maçta da düdük çalmıştı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecanı bugün, yarın ve perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklamaya bugün oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler ise şöyle:
13.00 Kars 36 Spor-Gençlerbirliği: Hakan Ceylan
14.30 Beşiktaş-Grandmedical Manisaspor: Bahattin Şimşek
14.45 Ankara Demirspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Abdullah Yılmaz
18.00 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Barış Şimşek
20.30 Galatasaray-Sivas Belediyespor: Suat Arslanboğa
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!