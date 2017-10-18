18 Ekim 2017 Çarşamba

Maçın biletleri satışa sunuldu

Yeni Malatyaspor Kulübü, Süper Lig’in 9. haftasında Malatya’da oynanacak Trabzonspor müsabakasının biletlerini satışa sundu.

18 Ekim 2017 Çarşamba 15:56
Maçın biletleri satışa sunuldu
  Geçen hafta deplasmanda Fenerhahçe’ye yenilerek taraftarını üzen sarı-kırmızılı takım, bu hafta oynayacağı Trabzonspor müsabakasını taraftarının desteğiyle kazanmak istiyor. Dün itibariyle satışa sunulan Trabzonspor maçı biletlerinin İnönü Stadı önündeki Passolig üzerinden temin edilebileceği belirtildi.
Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada Trabzonspor maçı biletlerinin, Batı Alt Tribün 40, Batı Üst 25, Doğu Alt 15, Doğu Üst 10, Misafir Tribün ise 12,5 TL olarak satışa sunulduğu ifade edildi.
Kulüp ayrıca henüz satışa sunulmayan kombine kartlarla ilgili de bir açıklama yaparak, kombine kart satışına Trabzonspor maçı sonrasında başlanacağını ifade etti
İHA
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