Geçen hafta deplasmanda Fenerhahçe’ye yenilerek taraftarını üzen sarı-kırmızılı takım, bu hafta oynayacağı Trabzonspor müsabakasını taraftarının desteğiyle kazanmak istiyor. Dün itibariyle satışa sunulan Trabzonspor maçı biletlerinin İnönü Stadı önündeki Passolig üzerinden temin edilebileceği belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada Trabzonspor maçı biletlerinin, Batı Alt Tribün 40, Batı Üst 25, Doğu Alt 15, Doğu Üst 10, Misafir Tribün ise 12,5 TL olarak satışa sunulduğu ifade edildi.

Kulüp ayrıca henüz satışa sunulmayan kombine kartlarla ilgili de bir açıklama yaparak, kombine kart satışına Trabzonspor maçı sonrasında başlanacağını ifade etti

İHA