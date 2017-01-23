23 Ocak 2017 Pazartesi

Maçın ardından..

Yeni Malatyaspor - Mersin İdmanyurdu maçının ardından her iki takımın teknik adamları basın toplantı salonunda açıklamalarda bulundu. Malatya cephesinde İrfan Buz, galibiyetten dolayı mutluluklarını ifade ederken, Mersin tarafında ise penaltı kararına eleştiriler vardı.

23 Ocak 2017 Pazartesi 15:35
Maçın ardından..

Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig'in 18. haftasında sahasında ağırladığı Mersin İdmanyurdu’nu 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, İnönü stadı zemininin çok kötü olduğunu ifade ederek, “Yeni stadın bir an önce hazır hale gelmesi bizim için çok önemli” dedi.

“SAHA ŞARTLARI ÇOK AĞIRDI”

Maçı değerlendiren Buz, “Saha şartları çok ağırdı, iki taraf için de çok zor oldu. Birçok oyuncumuz maalesef bu saha şartlarından dolayı sakatlandı, en son da Mehmet Sak sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı. Mersin İdmanyurdu elinden gelen her şeyi yaptı. Zor bir müsabaka olacağını biliyorduk. Onların da artık puana ihtiyacı vardı, burada da iyi mücadele ettiler, onları da tebrik ediyorum. İkinci yarıya çok önemli bir başlangıç yaptığımızı düşünüyoruz, 34 puana ulaştığımız için mutluyum” diye konuştu.

“YENİ STADIN ATMOSFERİ BENİ BÜYÜLEDİ”

Buz, yeni stadın bir an önce hazır hale gelmesini istediğini kaydederek, “Dün yeni stadı ziyaret ettim, inanın seyirci olmadan havaya girdim. Oranın atmosferi çok farklı ama zemininin oturması biraz zaman alacak gibi stadın bir an önce bitirilmesi ve hazır hale gelmesi bizim için çok önemlidir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

ÖZBALTA: PENALTI OLMASAYDI...

Maç sonu açıklamalarda bulunan Mersin İdmanyurdu Yardımcı Antrenörü Memduh Özbalta ise, “İlk yarı Malatyaspor biraz daha öndeydi, ancak ikinci yarı oyunun hakimi bizdik. İyi pozisyonlar bulduk, golü de bulduk ancak verilen penaltı dengemizi bozdu. Bana göre penaltı ağır bir karardı, penaltı olmasaydı daha farklı bir skorla sahadan ayrılabilirdik. Takımımız çok iyi mücadele etti, iyi oynadık bundan sonra bu çıkışı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

FATİH AVCI
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