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“MAÇI HEDİYE ETTİK”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 4 – 1 kaybettikleri maçın ardından konuştu. Yaptıkları bireysel hataların cezasını çektiklerini söyleyen genç hoca uzak ve kopuk oynadıklarını kabul etti.

“MAÇI HEDİYE ETTİK”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 4 – 1 kaybettikleri maçın ardından konuştu. Yaptıkları bireysel hataların cezasını çektiklerini söyleyen genç hoca uzak ve kopuk oynadıklarını kabul etti.

busabahh
busabahh
19 Mart 2018 Pazartesi 15:50
“MAÇI HEDİYE ETTİK”

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, "Kalemizdeki ilk pozisyon penaltı pozisyonu. 1-1'i yakaladıktan sonra ikinci yarıya ise maçı kazanmak düşüncesiyle sahaya çıktık. Yaptığımız bireysel hatalardan dolayı Trabzonspor'a maçı hediye ettik. Rakip pozisyonları iyi değerlendirdi. Maalesef 4-1 mağlup olduk. Kompakt ve agresif oynama isteğimizi ikinci yarıda hiç gerçekleştiremedik. Uzak ve kopuk oynadık. Bireysel hatalar çok yaptık. Bireysel anlamda iyi olan rakibe karşı bireysel hatalar yaparsanız cezasını çekiyorsunuz" dedi. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Evkur Yeni MalatyasporErol Bulut
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