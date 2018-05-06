Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 26°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102599
ALTIN
178.629
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7123
EURO
5.0509

Maça  Saatler Kaldı 

Süper Lig’de 32. haftanın kapanış maçında yarın 20.00’de Göztepe ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor bu maçın son çalışmasını İzmir’de yaparak maç saatini beklemeye başladı.

Maça  Saatler Kaldı 

Süper Lig’de 32. haftanın kapanış maçında yarın 20.00’de Göztepe ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor bu maçın son çalışmasını İzmir’de yaparak maç saatini beklemeye başladı.

06 Mayıs 2018 Pazar 15:42
Maça  Saatler Kaldı 

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenman taktik ağırlık geçerken, futbolcuların hırslı oluşu yüzleri güldürdü. Ligde dün oynanan A.Alanyaspor - Osmanlıspor maçının sonucuna göre ligde kalması kesinleşen sarı-kırmızılılarda hesaplar 3 puan üzerine yapılırken, Teknik Direktör Erol Bulut’un oyuncularına rehavet uyarısı yaptığı belirtildi. Eksik oyuncunun bulunmadığı Malatya temsilcisinde Teknik Direktör Bulut’un Göztepe karşısında ideal 11'de herhangi bir değişikliğe gitmeyeceği öğrenildi. Yarın saat 20.00’de Bornova Stadı’nda oynanacak Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasını Hüseyin Göçek yönetecek.

İki takımda arasında ligin ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmayı Göztepe 3-2 kazanmıştı.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Erol BulutGöztepeEvkur Yeni Malatyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İkinci Maçını Kazandı
İkinci Maçını Kazandı
Ligde Kalmayı Garantiledi
Ligde Kalmayı Garantiledi
Hazırlıklar 3 Puan Parolasıyla Sürüyor
Hazırlıklar 3 Puan Parolasıyla Sürüyor

banner29

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim