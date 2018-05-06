Maça  Saatler Kaldı 

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenman taktik ağırlık geçerken, futbolcuların hırslı oluşu yüzleri güldürdü. Ligde dün oynanan A.Alanyaspor - Osmanlıspor maçının sonucuna göre ligde kalması kesinleşen sarı-kırmızılılarda hesaplar 3 puan üzerine yapılırken, Teknik Direktör Erol Bulut’un oyuncularına rehavet uyarısı yaptığı belirtildi. Eksik oyuncunun bulunmadığı Malatya temsilcisinde Teknik Direktör Bulut’un Göztepe karşısında ideal 11'de herhangi bir değişikliğe gitmeyeceği öğrenildi. Yarın saat 20.00’de Bornova Stadı’nda oynanacak Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasını Hüseyin Göçek yönetecek.

İki takımda arasında ligin ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmayı Göztepe 3-2 kazanmıştı.