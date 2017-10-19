19 Ekim 2017 Perşembe

“Maça kötü başladık”

Yeni Malatyaspor’un defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, Sadık Çiftpınar da Fenerbahçe maçında kötü oynamadıklarını ancak mücadeleye kötü başladıklarını söyledi. Fenerbahçe maçından dersler çıkarıp, Trabzonspor maçında aynı hataları yapmadan galip geleceklerini ifade eden Çiftpınar, “olumlu ya da olumsuz her maçtan tecrübe çıkaracağız.” dedi.

19 Ekim 2017 Perşembe 11:54
“Maça kötü başladık”

  Süper Lig’de 9. hafta maçında Trabzonspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar sürüyor. Sarı-kırmızılı takımın defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, Nurettin Soykan Tesislerinde gerçekleşen antrenman öncesi değerlendirmelerde bulundu. Genç oyuncu Cumartesi günü oynayacakları karşılaşmadan galip ayrılmak istediklerini söyledi.

Fenerbahçe maçında oyuna çok kötü başladıklarını kaydeden Çiftpınar, “Bizde açıkçası böyle başlamayı beklemiyorduk. 5 dakika içinde skor 2-0 oldu. Hatalarımız ve yanlışlarımız var. Bunları düzelmek adına hep beraber çok çalışmamız gerekiyor. Benimde Süper Lig’de 3. maçımdı ve Fenerbahçe'ye karşı takımda da birçok oyuncu ilk defa böyle bir atmosferin içerisinde bulunuyordu. Kolay değil ama daha iyisini yapabilirdik. 10 gün boyunca çok iyi çalışmıştık. Hocamızın bize söylediklerini tam anlamıyla yerine getirmek isterdik. Bu şekilde olmayabilirdi. En azından maç kafa kafaya başlar ve bir süre öyle giderdi. 3-0 dan sonra ikinci yarıda oyunu toparladığımızı düşünüyorum. Rakipten daha çok topa hakim olduk. Ama maalesef üretkenlik konusunda ön tarafta sıkıntılarımız vardı. Belki bir duran topla 3-2’yi yakalayabilirdik ama olmadı. Hak ettiğimiz bir mağlubiyeti aldığımızı düşünüyorum. Önümüzde Trabzonspor maçı var. Fenerbahçe maçından dersler çıkarıp, Trabzonspor maçında aynı hataları yapmadan kendi sahamız ve seyircimiz önünde güzel bir galibiyetle yolumuza devam etmek istiyoruz. Sonuçta olumlu ya da olumsuz her maçtan tecrübe çıkaracağız.” İfadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni MalatyasporDefans OyuncusuSADIK ÇİFTPINAR

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 19 Ekim 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 18 Ekim 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017