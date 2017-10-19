Süper Lig’de 9. hafta maçında Trabzonspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar sürüyor. Sarı-kırmızılı takımın defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, Nurettin Soykan Tesislerinde gerçekleşen antrenman öncesi değerlendirmelerde bulundu. Genç oyuncu Cumartesi günü oynayacakları karşılaşmadan galip ayrılmak istediklerini söyledi.

Fenerbahçe maçında oyuna çok kötü başladıklarını kaydeden Çiftpınar, “Bizde açıkçası böyle başlamayı beklemiyorduk. 5 dakika içinde skor 2-0 oldu. Hatalarımız ve yanlışlarımız var. Bunları düzelmek adına hep beraber çok çalışmamız gerekiyor. Benimde Süper Lig’de 3. maçımdı ve Fenerbahçe'ye karşı takımda da birçok oyuncu ilk defa böyle bir atmosferin içerisinde bulunuyordu. Kolay değil ama daha iyisini yapabilirdik. 10 gün boyunca çok iyi çalışmıştık. Hocamızın bize söylediklerini tam anlamıyla yerine getirmek isterdik. Bu şekilde olmayabilirdi. En azından maç kafa kafaya başlar ve bir süre öyle giderdi. 3-0 dan sonra ikinci yarıda oyunu toparladığımızı düşünüyorum. Rakipten daha çok topa hakim olduk. Ama maalesef üretkenlik konusunda ön tarafta sıkıntılarımız vardı. Belki bir duran topla 3-2’yi yakalayabilirdik ama olmadı. Hak ettiğimiz bir mağlubiyeti aldığımızı düşünüyorum. Önümüzde Trabzonspor maçı var. Fenerbahçe maçından dersler çıkarıp, Trabzonspor maçında aynı hataları yapmadan kendi sahamız ve seyircimiz önünde güzel bir galibiyetle yolumuza devam etmek istiyoruz. Sonuçta olumlu ya da olumsuz her maçtan tecrübe çıkaracağız.” İfadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ