MAÇA GELENLERE 10 BİN TÜRK BAYRAĞI DAĞITILACAK...

Malatya Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu Malatya Stadyumu’nda oynanacak Yeni Malatyaspor – Sivasspor maçı için 10 bin Türk bayrağı dağıtacak. Önceki gün Malatyaspor tribün lideri Murat Alpay’ın Busabah’ta çıkan ‘bayrak çağrısı’ haberi üzerine harekete geçen büyükşehir belediye başkanı Ahmet Çakır, İstanbul’dan 10 bin Türk bayrağı siparişi verdi.

“MALATYA’DAN TÜM TÜRKİYE’YE...”

Pazar günü oynanacak maçta her futbolsevere dağıtılacak bayraklar, maçtan önce seremonide ve istiklal marşında açılacak. Tüm Türkiye’ye milli birlik atmosferi yaşatacak görüntü, Afrin’de operasyon yapan Mehmetçik’e de moral olacak. Taraftarlar da başlama düdüğünden itibaren 1 dakika boyunca ayakta ve saygı duruşunda asker selamı verecek. Bu güzel organizasyon hakkında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Ülkemiz tam bir ateş çemberinde yer alıyor. Oldukça hassas bir dönemden geçiyoruz. Farklı farklı terör örgütleriyle bir değil birçok cephede mücadele ediyoruz. Sınır dışında ülke içinde askerimizin polisimizin inanılmaz bir gayreti var. Tabi bize düşen dualarla birlikte iç dinamiklerimizi diri ve milli duygularımızı güçlü tutmak. Askerimize moral verip, Afrin’e selam göndermek istiyoruz. Bu manada taraftarımızın düşüncesi gayet güzel. Bizler de Türk bayrağı dağıtacağız. Ama her taraftar o bayrağı maçta açtığı gibi gidip evine de asacak. Malatya’dan tüm Türkiye’ye örnek bir tablo oluşturacağız. Ben herkesi Sivasspor maçına davet ediyorum. Güzel bir Türkiye tablosu oluşturup inşallah kazanan da biz oluruz” diye konuştu.