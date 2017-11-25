Yeni Malatyaspor Kulübü’nün 3 sezondur göğüs sponsorluğunu yapan firmanın aynı zamanda sahibi olan Sarı-Kırmızılı takımın Asbaşkanı Sait Aybak, yönetim ile taraftarın arasındaki bağı pekiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Adil Gevrek ile birlikte basın toplantısı gerçekleştiren Aybak, Beşiktaş maçı öncesinde müsabakayı izlemeye gelecek olan taraftarlara 27 bin 44 adet adet çiğköfte dürüm ikram edeceklerini kaydetti.

“BİRER GURUR VESİLESİDİR”

Sait Aybak,”Sahibi olduğumuz çiğköfte firması olarak 3 yıldır Yeni Malatyaspor Kulübü göğüs sponsorluğunu yürütüyoruz. Bu süre içerisinde firmamızın Türkiye genelinde yürüttüğü faaliyetlerde gelişim sağlarken, destekçisi olduğumuz Yeni Malatyapor Kulübü ile de büyük başarılar elde etti. Herkesin bildiği üzere takımın TFF 1. Lig’den Süper Lig’e çıktık. Bu durum elbette bizler içinde birer gurur vesilesidir. Yeni Malatya Stadı’nda bugün oynanacak olan Beşiktaş maçı öncesinde müsabakayı izlemeye gelecek olan taraftarlara 27 bin 44 adet adet çiğköfte dürüm ikram etmek istiyoruz. Amacımız hem stadımızın kapasitesini tamamen doldurmak hem taraftar desteğini de ciddi bir şekilde arkamıza almaktır. Çünkü Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birine karşı mücadele edeceğiz. Aynı zamanda taraftarlarımız ile Yeni Malatyaspor Kulübü arasındaki bağı daha da iyi pekiştirmeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

“BÜYÜK FİRMALARIN YAPMADIĞINI YAPTILAR”

Yeni Malatyaspor’a verdikleri desteklerden dolayı Sait Aybak’a teşekkür eden Başkan Adil Gevrek ise şunları söyledi:

“Battalbey Yönetim Kurulu Başkanı olan ve aynı zamanda Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Sait Aybak beye desteklerinden ve spor camiasını bir araya getirdiğinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendileri Yeni Malatyaspor’a çok ciddi şekilde 3 yıldır sponsor desteği vermektedir. Kulübümüzün başarılı olmasında futbolcu ve teknik heyetin haricinde büyük emek harcadılar. Çoğu Malatyalı iş adamının yapamadığı katkıları bizlere yaptılar. Bizzat bizlerde kendi fabrikalarını yerinde ziyaret ederek gördük ki gayet sağlıklı, hijyenik ortamlarda dini hassasiyetlere dikkat edilerek üretim yapılıyor. İnşallah kendi sektöründe lider olan destekçimiz, dünyanın her yerinde şubeler açarak hem Yeni Malatyaspor’a hem de Türk sporuna olan desteğini artırarak sürdürür. Çoğu hemşerilerimiz belki bilmiyor olabilir. Çok daha büyük firmaların yapmadığı ekonomik katkıları, Sait Aybak başkanımın sahip olduğu bu firma yönetiminden Yeni Malatyaspor’a destek aldık. O yüzden kendileri bizim için çok değerli insanlardır. Aynı zamanda sponsorluğunun dışında bu takıma zamanını harcayarak Malatya’mıza değer katıyor. Yarın Beşiktaş maçı öncesinde de, stadyuma gelecek olan bütün taraftarlarımıza kendileri çiğköfte ikramında bulunacaklarını açıkladılar. Bütün taraftarlarımızın adına da bu anlamlı düşüncelerinden dolayı hem teşekkür ediyoruz, hem de kesesine bereketler diliyoruz. İnşallah bundan sonrada yine hep beraber nice başarılara imza atarız. Hem Yeni Malatyaspor’umuz kazansın hem destekçilerimiz kazansın. En önemlisin aramızda ticari bağdan öte bir gönül bağı var.”

ÖMER ALİ DELİBAŞ