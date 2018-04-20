Maç Taktiği

Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman tam kadro yapılırken, futbolcular Beşiktaş maçında oynanacak sistemi çalıştı. Geçen hafta A. Alanyaspor maçında sahaya çıkan 11'den değişikliğe gitmeyen Erol Bulut’un, duruma göre Azubuike ile Rahman Buğra arasında bir tercih yapabileceği öğrenildi. Çift kale maçı basına kapatan Erol Bulut’un rakibin zayıf yanlarını anlattığı futbolcularına, kompakt ve kontra atağa dayalı bir oyun talimatı verdiği bildirildi.

Evkur Yeni Malatyaspor’un yarın 18.30 uçağıyla İstanbul’a hareket edeceği belirtildi.