20 Ocak 2017 Cuma

Maç saati karar verecek!

TFF 1. Lig’de yarın kendi sahasında Mersin İdmanyurdu ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor’da bu müsabakanın taktik provası yapıldı. Eksik oyuncuların yerini alternatifleri ile dolduramaya çalıştığı gözlenen teknik direktör İrfan Buz son kararını maç saati verecek.

20 Ocak 2017 Cuma 17:01
Maç saati karar verecek!

  Şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmayan Yeni Malatyaspor, yarın kendi sahasında karşılaşacağı Mersin İdmanyurdu maçının hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Orduzu Pınarbaşı’nda yapılan taktik çalışmada eksik oyuncuların dışında tüm futbolcular idmanda yer aldı.

  Isınma ve kısa bir 5’e 2’nin ardından çift kale maç oynayan futbolcuların ikili mücadeleleri kıran kırana geçti. Murat Akça’nın yerine Yiğitcan Erdoğan’ı ekleyerek sezon başındaki stoper seçimine geri dönen İrfan Buz, sağda Caner solda ise Mehmet Sak’ı görevlendirdi. Orta saha kurgusunu değiştirmeyen Buz’un sol önde ve forvet hattında kararsız olduğu gözlendi. Sol ön için Mba ve Amutu’yu deneyen Buz, forvet için ise Amutu ve Ahmet Aras’ı görevlendirdi. Henüz son kararını vermediği anlaşılan teknik direktör İrfan Buz’un ağır zemini de göz önünde bulundurarak ona göre karar alacağı öğrenildi.

  Mersin İdmanyurdu maçının son çalışmasını bugün kısa bir ter idmanı olarak gerçekleştirecek sarı kırmızılı ekibimizin yarınki maçını yönetecek hakemler açıklandı. Ankara Bölgesi Süper Lig Hakemi Serkan Tokat’ın düdük çalacağı müsabaka TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

FATİH AVCI
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