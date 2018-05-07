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Maç Oynamadan Garantiledi!

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 32. haftasında oynanan A. Alanyaspor - Osmanlıspor maçının sonucuna göre ligde kalmayı matematiksel olarak garantiledi.

Maç Oynamadan Garantiledi!

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 32. haftasında oynanan A. Alanyaspor - Osmanlıspor maçının sonucuna göre ligde kalmayı matematiksel olarak garantiledi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:15
Maç Oynamadan Garantiledi!

Spor Toto Süper Lig’de ilk sezonunu geçiren Evkur Yeni Malatyaspor, 32. hafta karşılaşmasına çıkmadan önce matematiksel olarak kümede kalmayı garantiledi. Ligin 32. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek olan Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor’un deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalmasıyla birlikte kümede kalmayı garantiledi. Osmanlıspor, puanını 33’e yükseltti ancak küme düşme potasından kurtulamadı. Ankara ekibi, kalan iki maçını kazansa dahi Evkur Yeni Malatyaspor’a karşı ikili averajda üstünlüğü bulunmuyor. Zira Yeni Malatyaspor, ligin ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanmış, ikinci yarıda Ankara deplasmanındaki maç 0-0 eşitlikle sonuçlanmıştı. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
YENİMALATYASPORAlanyasporOsmanlıspor Maçı
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