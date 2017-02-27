27 Şubat 2017 Pazartesi

Maç oynamadan 3 puan!

U21 1. Ligi’nde yer alan Yeni Malatyaspor haftayı maç oynamadan 3 puan alarak geçirdi. Ligde 22. Hafta müsabakasında Altınordu ile karşılaşması gereken sarı kırmızılı gençler, Altınordu’nun ligin ikinci yarısında maçlara çıkmayacağını açıklamasıyla birlikte haftayı dinlenerek geçirdi.

27 Şubat 2017 Pazartesi 12:50
Maç oynamadan 3 puan!

Hükmen 3 – 0 galip sayılan Yeni Malatyaspor böylelikle puanını 38’e yükselterek, 4. sıraya çıktı. Ligin ikinci yarısında ilk yarıya nazaran daha şanssız bir dönem geçiren U21 takımı, maç oynamamasına karşın çalışmalarına devam etti. Önümüzdeki hafta orta sıralarda yer alan Balıkesirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Yeni Malatyaspor’da eksik ya da sakat oyuncu bulunmuyor.

 

MEHMET KIROĞLAN
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