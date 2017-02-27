Hükmen 3 – 0 galip sayılan Yeni Malatyaspor böylelikle puanını 38’e yükselterek, 4. sıraya çıktı. Ligin ikinci yarısında ilk yarıya nazaran daha şanssız bir dönem geçiren U21 takımı, maç oynamamasına karşın çalışmalarına devam etti. Önümüzdeki hafta orta sıralarda yer alan Balıkesirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Yeni Malatyaspor’da eksik ya da sakat oyuncu bulunmuyor.

MEHMET KIROĞLAN