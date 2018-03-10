MAÇ ÖNCESİ MORAL YEMEĞİ

Süper Lig’de 24 hafta sonunda 34 puan toplayan E. Y. Malatyaspor, ligin 25. haftasında yarın sahasında şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe’yi konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Gündüzbey’de bulunan Su Sesi tarafından teknik heyet ve futbolculara moral yemeği verildi. Yemek davetine Başkan Adil Gevrek, yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Erol Bulut ve yardımcılar ile futbolcular katıldı.



Yemek davetini veren işletmenin yetkililerinden Ahmet Polat Kaya, “Fenerbahçe maçı öncesi çok kritik bir virajda olan Yeni Malatyaspor’umuzu ağırlamaktan büyük mutluluk, onur, gurur duyduk. Başta Erol hocam olmak üzere takımdaki bütün futbolcular bizlere sporu, futbolu yeniden sevdirdi. Bundan sonrada tesislerimizin kapısı sonuna kadar takımımıza açık” dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise Fenerbahçe karşılaşması öncesi güzel bir moral yemeğinde bir araya geldiklerini ifade etti.



Adanalı olan defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, takıma devre arasında katılan stoper Doria’ya acılı şalgam ikram etti. Şalgamı içtikten bir süre sonra ağzının yandığını hisseden ve bu sebeple bağıran Doria, teknik heyet ve arkadaşlarını güldürdü. Sadık Çiftpınar, “Doria’ya acılı şalgam içirdik, kendisine geldi. Toparlanamadı daha. Çok acı değil ama ona acı geldi. Maçta faydalarını görecektir. Artık Fernandao düşünsün” şeklinde konuştu.

Davetin sonunda Evkur Yeni Malatyaspor’un ilk 11’inin yer aldığı pastanın kesimi gerçekleştirildi. busabahmalatya.com

