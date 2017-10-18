18 Ekim 2017 Çarşamba

“Maç ilk yarıda bitti”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, “İlk yarıda uyuduğumuz için bu maçta mağlup olduk” diye konuştu.

17 Ekim 2017 Salı 11:07
“Maç ilk yarıda bitti”

  Fenerbahçe’ye deplasmanda 3-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Erol Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Bulut, maçın kendileri için 8 dakikada bittiğini belirterek, “Çok erken gol yememiz, istemediğimiz bir durumdu. Merkeze top atmamamız gerektiğini söyledik ve çalıştık. Nitekim 2. gol buradan geldi. Fenerbahçe’ye karşı maçı buradan çevirmek çok zor. İyi bir kadro ve iyi bir takıma karşı oynadık. Eğer maçı 2-1 yapabilsek daha iyi olurdu ama bunu başaramadık, sonra 3. golü yedik. İkinci yarıda gayretliydik ancak yeterli olmadı. Ama bu maç hiçbir şeyin bittiği anlamına gelmez. Daha çok çalışarak bunları daha üst seviyeye getirmemiz gerekiyor. Daha fazla söylenecek bir şey yok” ifadelerini kullandı.

“BUGÜN HAKEM HATASIYLA KAYBETMEDİK”
  Hakemler konusuyla ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan Erol Bulut, “Hakemler konusunda aslında konuşmak istemiyorum. Zaten Konyaspor maçında da hakemin bir kararı vardı, bizim verilmeyen bir golümüz vardı. Bunu başarsak maçı 2-1 kazanmış olacaktık. Benim olmadığım dönemde yine Yeni Malatyaspor, hakem hatalarıyla puanlar kaybetti. Bugün ilk golde de Aytaç’a yapılan bir faul vardı ve sonrasında golü yedik. Ama dediğim gibi bugün hakem hatalarıyla değil, ilk yarı uyuduğumuz için yenildik” dedi. Derbiye de değinen Bulut, “Fenerbahçe-Galatasaray dünyanın en büyük derbilerinden birisi. Bugün gördük, hata yapan golü yiyor. Az hata yapan haftaya derbiyi kazanacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut

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