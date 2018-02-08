MAÇ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan taktik çalışmalarıyla sona erdi. Kaleciler Ramazan Köse, Eray Birniçan, Kadem Burak Yaşar ve Murat Can Yıldız kaleci antrenörü Tolga Özgen ile ayrı olarak çalıştı.

Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı ve akşam saatlerinde hava yolu ile Malatya'ya gidecek.busabahmalatya.com



