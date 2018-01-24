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MAÇ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Süper Lig’in 19. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor, bu maça 3 puan hesaplarıyla hazırlanıyor. 

MAÇ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Süper Lig’in 19. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor, bu maça 3 puan hesaplarıyla hazırlanıyor. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
24 Ocak 2018 Çarşamba 15:47
MAÇ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Orduzu Pınarbaşı’nda Teknik Direktör Erol Bulut nezaretinde taktik bir çalışma gerçekleştiren sarı-kırmızılılarda morallerin yüksek olduğu gözlendi.
Antrenman öncesi saha ortasına topladığı futbolcularıyla kısa bir motivasyon konuşması yapan Erol Bulut, ilerleyen haftalarda sıkıntı yaşamamaları için bu haftaki Sivas maçını kazanmaları gerektiğini söyledi. Osmanlı maçında kaçırılan gol pozisyonlarında yapılan yanlışları da hatırlatan Bulut’un “Geçen hafta rakibimize karşı iyi bir oyun sergiledik. Ancak bildiğiniz gibi futbolun meyvesi goldür. Biz özellikle son vuruşlarda tercih noktasında iyi kararlar vermeliyiz. Pas mı, şut mu buna en kısa sürede karar vermeliyiz” dediği duyuldu.


Daha sonra dar alanda taktik çift kale maç yapan sarı-kırmızılılarda, Aytaç ve Pereira da as takımda forma giydi. Erol Bulut’un kampa geç katılan Mina’nın yerine bu hafta da Murat Akça’ya şans vereceği tahmin ediliyor.
Evkur Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.busabahmalatya.com 
 

İHA

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Erol BulutBusabahmalatya.comSüper Lig’in 19. Haftasında Sahasında Demir Grup Sivasspor Ile Karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor
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