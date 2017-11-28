Stadyuma gelen binlerce taraftar ulaşımın koordineli şekilde yapılmamasından dolayı zorluklar yaşadı. Malatya’da 12 yıl aradan sonra oynanan siyah-beyazlı takımın maçına binlerce taraftarın arabalarıyla gelmesi nedeniyle dönüş yolunda ise uzun araç kuyrukları oluştu. Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri ise yollarda denetimler yaparak trafiği rahatlatmaya çalıştı. Maça geliş sırasında her taraftar farklı farklı saatlerde geldiği için sorun yaşanmazken, giderken stadın bir an da boşalması çevre yolu batı yönlü resmen tıkandı. 22 bin taraftarın 3 şeritli yolda 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturduğu BUSABAH objektiflerine böyle yansıdı.