Yeni Malatyaspor'un forvet oyuncusu Eren Tozlu, "Pozisyona girmekte sıkıntı çekmiyoruz ama son vuruşlarda bazı sıkıntılar oluyor. İlerleyen haftalarda bu şansızlığı kırdıktan sonra goller gelecektir" dedi. Uzun bir sakatlık sürecinin ardından Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla yeşil sahalara geri dönen Eren Tozlu, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

“FORMA GELİRSE KATKIDA SAĞLARIM”

Ligin 6. haftasında sahalarında karşılaştıkları Çaykur Rizespor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını dile getiren Tozlu, "Kendi sahamızda mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. İki haftadır kötü gidişimiz, aldığımız mağlubiyetler vardı. Kendi sahamıza ne olursa olsun kazanmak istiyorduk. Sıcak havada oynadık, zaman zaman istediğimiz şeyleri yapamadık ama neticesinde güzel bir galibiyet aldık. Mağlubiyetlerin ardından bizim için moral oldu. İnşallah ilerleyen haftalarda bu şekilde devam ederiz" ifadelerini kullandı. Tozlu, uzun bir sakatlık süreci sonrası ilk maçına çıktığını ifade ederek, "Kamp döneminde uzun bir sakatlık süreci geçirdim. Ameliyat oldum, sonrasında da ilk defa bir resmi maça çıktım. Oyunda kaldığım süre zarfında da elimden geleni yapmaya çalıştım. Tabi şuan maç eksiğim var. İnşallah ilerleyen haftalarda forma şansı bulduğum sürece eksikleri giderip, takımıma daha fazla katkı sağlamak istiyorum" şeklinde konuştu.

“BİZİM İÇİN ZOR MAÇ”

Eren, 'Takım şuanda gol yollarında sıkıntı yaşıyor. Takımın Süper Lig'e yükselmesinde senin ciddi katkıların oldu. Eren Tozlu golleriyle ne zaman dönecek?' sorusuna, "Pozisyona girmekte sıkıntı çekmiyoruz ama son vuruşlarda bazı sıkıntılar oluyor. İlerleyen haftalarda bu şansızlığı kırdıktan sonra goller gelecektir. Önemi olan takımın galip gelmesi ama şansızlığı kırdığımız zaman inşallah gollerde gelir" cevabını verdi. Ligin yedinci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacakları karşılaşmayla ilgili de değerlendirmede bulunan Tozlu, şunları söyledi: "Bizim için zor bir maç olacak. Şuan lider durumdalar. Deplasmana puan ya da puanlar için gideceğiz. Hazırlıklarımıza başladık, inşallah deplasmandan da puan ya da puanlar alıp, daha sonra içeride oynayacağımız Demir Grup Sivasspor maçından istediğimiz sonucu alarak, milli takım arasına rahat bir şekilde gireriz.”