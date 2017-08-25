TFF’nin geçtiğimiz sezonun son haftasında verdiği seyircisiz oynama cezası nedeniyle ligin ilk haftasında takımlarını izleyemeyen Malatya taraftarlar, Antalyaspor maçı biletlerinin kulüp tarafından satışa çıkmasıyla birlikte Passolig gişelerine hücum etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren gişeler önünde uzun kuyruklar oluşturan taraftarlar, yeni stadyumunun henüz hizmete açılmamasından dolayı da federasyona tepki gösterdi. Yeni Malatyaspor’un, kadrosunda birçok yıldız oyuncu bulunduran Antalyaspor ile oynayacağı zorlu müsabakanın biletleri kale arkası 5, maraton 10, kapalı A ve B 15 TL olarak satışa sunuldu. Hem Yeni Malatyaspor’u hem de Nasri ve Eto’o gibi yıldızları merak eden futbolseverler ilk günden yaklaşık 4 bin bileti tüketti. Bugün ve yarın maç saatine kadar satışı yapılacak biletlerin tamamen bitmesi beklenirken, karşılaşmaya Antalyaspor taraftarlarının da geleceği öğrenildi. Yeni Malatyaspor’dan 750 bilet talep eden kırmızı beyazlıların kendilerine ayrılacak yeri büyük ölçüde doldurması bekleniyor.

SELAHATTİN BAYRAK