MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 29. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü saat 14.00’de Malatya Stadyumu’nda Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde geçen haftayı puansız kapatan sarı-kırmızılılar düşme potasında bulunan Antalya temsilcisi karşısında taraftarının desteğiyle galibiyetle ayrılmak istiyor. İçerde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyeti bulunan Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçı öncesinde alacağı 3 puanla ligdeki yerini sağlamlaştırmanın hesaplarını yapıyor. Kaplanların her zamanki gibi bu maçta en büyük gücü taraftarı olması beklenirken sarı-kırmızılı kulüp tarafından Alanyaspor karşılaşmasının biletlerini bugün satışa sunacağı belirtildi. Sabah saatlerinde satışa çıkması beklenen maçın bilet fiyatları ise şöyle: 1. Kategori 50 TL, 2. Kategori, 30 TL, 3. Kategori 10 TL, 4. Kategori 7,5 TL, 5. Kategori 7,5 TL, 6. Kategori 5 TL, Misafir 6,5 TL

ÖMER ALİ DELİBAŞ -Busabah Gazetesi