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MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR

Süper Lig’in 29. haftasında Yeni Malatyaspor ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri bugün satışa çıkacak. 5 ile 50 lira arasında fiyatlandırılan tribünlerin bu kez önemli ölçüde dolması bekleniyor.

MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR

Süper Lig’in 29. haftasında Yeni Malatyaspor ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri bugün satışa çıkacak. 5 ile 50 lira arasında fiyatlandırılan tribünlerin bu kez önemli ölçüde dolması bekleniyor.

10 Nisan 2018 Salı 12:44
MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 29. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü saat 14.00’de Malatya Stadyumu’nda Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde geçen haftayı puansız kapatan sarı-kırmızılılar düşme potasında bulunan Antalya temsilcisi karşısında taraftarının desteğiyle galibiyetle ayrılmak istiyor. İçerde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyeti bulunan Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçı öncesinde alacağı 3 puanla ligdeki yerini sağlamlaştırmanın hesaplarını yapıyor. Kaplanların her zamanki gibi bu maçta en büyük gücü taraftarı olması beklenirken sarı-kırmızılı kulüp tarafından Alanyaspor karşılaşmasının biletlerini bugün satışa sunacağı belirtildi. Sabah saatlerinde satışa çıkması beklenen maçın bilet fiyatları ise şöyle: 1. Kategori 50 TL, 2. Kategori, 30 TL, 3. Kategori 10 TL, 4. Kategori 7,5 TL, 5. Kategori 7,5 TL, 6. Kategori 5 TL, Misafir 6,5 TL

ÖMER ALİ DELİBAŞ -Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig’in 29. HaftasıYeni MalatyasporAlanyasporBiletler Satışta
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