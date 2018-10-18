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Maç başı 6,2 gol!

U19 1.Ligi’nde 8. hafta karşılaşmaları oynandı.

Maç başı 6,2 gol!

U19 1.Ligi’nde 8. hafta karşılaşmaları oynandı.

18 Ekim 2018 Perşembe 11:14
Maç başı 6,2 gol!

Ligde 7 karşılaşmada 44 gol kaydedildi. Malatya U19 1.Ligi’nde sekizinci hafta geride kaldı. Lig’de alınan sonuçlar şöyle: Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Malatya Galataspor: 8-0, Malatya Fenerspor-Malatyaspor: 5-0, Malatyagücü-Kale Gençlerbirliği: 1-4, Pütürge Gençlik-Telekomspor: 1-6, Erkenek Hürriyet-Demirspor: 2-10, Battalgazi Belediyespor-Arguvan Belediyespor: 1-2, Sanayispor-Hekimhan Belediye Girmana: 2-2

TELEKOM VE ORDUZU LİDER

U19 1.Ligi’nde sekizinci hafta sonunda A Grubunda Telekomspor, B Grubunda ise Orduzuspor lider durumda bulunuyor. A Grubu’nda 8 haftalık bölümde Telekomspor, 7 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 21 puan topladı ve averajla zirvede yer aldı. 8 hafta sonunda 21 puan toplayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor ise averajla ikinci sırada yer aldı. B Grubunda ise 8 hafta sonunda 21 puan toplayan Orduzuspor, zirvede yer alıyor. 8 haftada 19 puan toplayan Battalgazi Belediyespor ise ikinci sırada bulunuyor. U19 1.Ligi’nde 9.hafta karşılaşmaları 21 Ekim Pazar günü oynanacak. Maçların programı şöyle:  Kale Gençlerbirliği - Pütürge Gençlik, Malatya Galataspor-Malatyagücü, Malatya Fenerspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Telekomspor – Malatyaspor, Hekimhan Belediye Girmana-Orduzuspor, Demirspor – Sanayispor, Arguvan Belediyespor-Erkenek Hürriyet.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
U19 1.LigMalatya U19
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