Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Düzce kampını ve transferdeki durgunluğu çalışmaları takip eden gazetecilere değerlendirdi. Gidişattan memnun olmadığını net bir şekilde ifade eden Bulut, “Bolu’da kondisyon ve defans ağırlıklı çalışmıştık. Düzce Topuk Yaylası kampında ise teknik ve taktik ağırlı antrenmanlarla çalışmayı ön görmüştük ama maalesef istediğim antrenmanları gerçekleştiremedik. Kadromuz yeteri kadar geniş değil. Şuanda 7 sakat oyuncumuz var. Dolayısıyla daha çok sakat vermemek adına Giresunspor ile oynamayı planladığımız hazırlık maçını da iptal etmek zorunda kaldık.” dedi. Geride kalan sezonda uyguladığı oyun stratejinden bu yılda vazgeçmeyeceğini ifade eden Bulut, “Sadece hücum anlamında kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Topuk Yaylası’nda bunu gerçekleştirmeyi planlıyordum. Planlanan transferlerin zamanında gelmeyişi ve sakatlıkların artması yüzünden bunları eksik şekilde yapmak zorunda kaldık. Sezon başlamadan uğursuzluklar yaşadık. Bu demek değil ki; Göztepe maçına eksik çıkacağız. Yine o vakte kadar çalışmalarımızı sürdürerek hazır bir şekilde çıkacağız. Başından beri transferin Düzce’ye yetişmesi gerektiğini söylemiştim. Transfer komitemiz gerekeni yapıyor. Onlarda bütçeye uygun şekilde transfer yapmaya çalışıyor. Bu sene yaşanan kurdaki artıştan dolayı maliyeti biraz düşürmek gerekiyor. Böyle bir sıkıntımız var. Doğal olarak böyle olunca da istediğimiz isimlerin transferi gecikiyor.”şeklinde konuştu.

“DONALD İLE GÖRÜŞTÜM”

İstediği oyuncularla kendisinin de bizzat görüştüğünü ifade eden genç teknik adam, “Her iki kanat için oyuncu istedim. Ön libero ve sol bekte eksiğimiz var. En az 4-5 tane transfere ihtiyacımızın olduğunu yönetimle paylaştım. Zoran Tosic’ten sakatlandığından dolayı vazgeçmek zorunda kaldık. 6 hafta oynamayacağı açıklanmıştı. Donald transferi 5 hafta önceden bitmesi gerekiyordu. Bu konuda sadece Donald’tan kaynaklanan bir mevzudan dolayı uzadı. Kendisiyle her görüşmede fiyatın değiştiğini öğrendim. Sürekli kararsız olan bir oyuncudan Malatya’ya gelip oyuna girdiğinde beklediğiniz duruşu göremezsiniz. Hatta bende kendisiyle görüştüm çok fazla üzerinde durmakta gerekmiyor. Kulübümüzün en geç birkaç gün içerisinde bazı oyuncuları kadromuza kazandıracağına inanıyorum. Bu isimlerin 1 Ağustos’ta bizimle birlikte Malatya’da olabileceklerini düşünüyorum.” diye konuştu.

“SERT, KOMPAKT OYUN ANLAYIŞINI SÜRDÜRECEĞİZ”

Yeni sezon fikstürünü değerlendiren Bulut, “Tek düşüncem ilk hafta oynayacağımız Göztepe maçına futbolcularımı hazır şekilde çıkarmak ve istediklerimi sahada gerçekleştirmek. Önümüze maç maç bakacağız. Geçen yıl taraftarımızın sahada izlediği sert, kompakt oyun anlayışının bu yılda aynı şekilde süreceğini söyleyebilirim. Hücumda daha çok etkili olacağız. Tabi bunlar yapılacak takviyelere bağlı. Taraftarımız umudunu hiçbir zaman kayıp etmesin. Biz daha çok desteklesinler istediğimiz yerin çok daha üstünde olacağız. İlk haftalarda daha iyi takımlara karşı oynayacağız. Sonuçta 17 takımın tamamıyla oynamamız gerekiyor. Hangisiyle başlayıp hangisiyle bitireceğimiz hiç önemli değil. Sahada sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.”ifadelerini kullandı.