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M. İdmanyurdu hedef belirledi

Bu sezon sergilediği başarılı performansla adını 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’ne yazdıran Malatya İdmanyurdu Kulübü’nde açıklamalarda bulunan Onursal Başkanı Teoman Mutlu, yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir takım kuracaklarını söyledi.

M. İdmanyurdu hedef belirledi

Bu sezon sergilediği başarılı performansla adını 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’ne yazdıran Malatya İdmanyurdu Kulübü’nde açıklamalarda bulunan Onursal Başkanı Teoman Mutlu, yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir takım kuracaklarını söyledi.

06 Haziran 2018 Çarşamba 11:13
M. İdmanyurdu hedef belirledi

Amerika’da yaşayan ve Malatyaspor USA takımının da başkanlığını yapan Mutlu, Malatya İdmanyurdu takımını bir proje takımı haline getireceklerini söyledi. Tek amaçlarının Malatya futboluna başarılı bir profesyonel takım daha kazandırmak olduğunu kaydeden Mutlu, “2. Amatörden şampiyon olarak 1. Amatöre yükselen Malatya idmanyurdu takımını ve emek veren değerli yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kutluyorum. Bu efsane kulübümüz ilk hedefini gerçekleştirdi. Şimdi sırada 1.amatör küme şampiyonluğu var. Bu anlamda yeni sezon için çalışmalara başladık. İyi bir takım kurarak bu sene de hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Bütün çalışmalarımız bu yönde” dedi.

PROJE TAKIMI YAPACAĞIZ

Mutlu, tek amaçlarının Malatya’ya bir profesyonel takım daha kazandırmak olduğunu belirterek, “Malatya’mıza bir profesyonel yetmiyor. Bizim amacımız ikinci bir takım kazandırmak. Tabi zaman isteyen bir şeydir. Malatya İdmanyurdu takımını bir proje takımı yapacağız. Bu takım bir yandan Malatya’nın gençlerine kendi bünyesinde yer verirken, diğer yandan da sportif anlamda başarılar elde edecek. Bu anlamda kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yaptık. İnşallah Malatya İdmanyurdu oldukça iddialı geliyor. Oradaki yöneticilerimiz ve teknik ekibimiz de güzel çalışmalara imza atıyor. Bu anlamda kurumsal bir kimlikle profesyonel bir yönetim beraberinde güzel sonuçları da getirir” diye konuştu.

İHA

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M. İdmanyurduMalatya İdmanyurdu KulübüTeoman Mutlu
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