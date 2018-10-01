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M. Başakşehir: 0 - E. Y. Malatyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - E. Y. Malatyaspor: 1 (İlk yarı) 

M. Başakşehir: 0 - E. Y. Malatyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - E. Y. Malatyaspor: 1 (İlk yarı) 

01 Ekim 2018 Pazartesi 21:02
M. Başakşehir: 0 - E. Y. Malatyaspor: 1 (İlk yarı)

 Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Medipol Başakşehir evinde Evkur Yeni Malatyaspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Yeni Malatyaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. 

Maçtan dakikalar 
13. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Da Costa’nın şutunu kaleci Fabian kornere çeldi. 
29. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca’nın ceza sahası içine çevirdiği topla buluşan Da Costa’nın şutunu kaleci Fabian kornere çeldi. 
31. dakikada sol kanatta Aleksic’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topu kafayla Mina çevirdi. Topla buluşan Boutaib meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1 
34. dakikada sağ kanatta topla buluşan Caiçara’nın ceza sahası içine açtığı ortada Adebayor’un kafasında top üstten auta çıktı. 

Stat: 3. İstanbul Fatih Terim 
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx 
Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Caicara xx, Da Costa xx, Epureanu xx, Clichy xx, Mahmut xx, İrfan Can xx, Mossoro xx, Visca xx, Kerim Frei xx, Adebayor xx 
Yedekler: Volkan, Faruk, Attamah, Bajic, Soner, Seifeldin, Jojic, Uğur, Gökhan, Mustafa 
Teknik Direktör: Abdullah Avcı 
E. Y. Malatyaspor: Fabian xx, Chebake xx, Mina xx, Sadık xx, Erkan Kaş xx, Murat Yıldırım xx, Donald xx, Aleksic xx, Guilherme xx, Adem Büyük xx, Boutaib xxx 
Yedekler: Ertaç, Eren, Pereira, Ahmed, Murat, Mustafa, Muniru, Rahman, Dia 
Teknik Direktör: Erol Bulut 
Gol: Boutaib (dk. 31) (Malatyaspor) 
Sarı kart: Adebayor (Medipol Başakşehir) 

İHA

Son Güncelleme: 01.10.2018 21:16
Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirE. Y. MalatyasporIlk Yarı
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