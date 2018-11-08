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Listeye ‘Bakkal’da eklendi!

Yeni Malatyaspor Süper Lig’de hoca gönderemeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Tudor, Mehmet Özdilek ve Erkan Sözeri’yi koltuğundan eden kaplanların bu sezon ilk kurbanı Mesut Bakkal oldu.

Listeye ‘Bakkal’da eklendi!

Yeni Malatyaspor Süper Lig’de hoca gönderemeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Tudor, Mehmet Özdilek ve Erkan Sözeri’yi koltuğundan eden kaplanların bu sezon ilk kurbanı Mesut Bakkal oldu.

08 Kasım 2018 Perşembe 11:06
Listeye ‘Bakkal’da eklendi!

2 yıldır yer aldığı Süper Lig’de flaş galibiyetleriyle dikkat çeken Yeni Malatyaspor, koltuğu sallantıda olan teknik direktörlerin de korkulu rüyası oldu. Geçen sezon 6. haftada 4-2'lik Kardemir Karabükspor galibiyetinin ardından teknik direktör Erkan Sözeri, 16. haftada 2-1'lik Galatasaray galibiyeti sonrası Igor Tudor, 24. haftada 1-0'lık Atiker Konyaspor galibiyetinden sonra da teknik direktör Mehmet Özdilek'in görevine kulüpleri tarafından son verildi. Bu sezon ise Yeni Malatyaspor’un son kurbanı Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktör Mesut Bakkal oldu. Akdeniz temsilcisinden yapılan açıklamada; “Yönetim Kurulumuz, Teknik Direktör Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı almıştır. Mesut Bakkal ve ekibine emekleri için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz” denildi. Mesut Bakkal yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor, ligde 11 hafta geride kalırken, topladığı 12 puanla 13. sırada yer aldı.

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporSüper LigMesut Bakkal
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