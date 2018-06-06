Listede Malatyaspor’da var

Mayıs ayında medyada en çok konuşulan takımlar, sporcular, kulüp yöneticileri ve teknik direktörler belli oldu. Yeni Malatyaspor Kulübü’nün 9. sırada yer aldığı Medya Takip Merkezi’nin hazırladığı rapora göre, ay boyunca en çok konuşulan başlığın Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu olduğu belirlendi. Buna göre en çok konuşulan futbolcu Bafetimbi Gomis, hakkında en çok haber çıkan teknik direktör ise Fatih Terim oldu. Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, bu ayın en çok konuşulan futbol kulübü oldu. Lig'in son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden sarı kırmızılı ekip, bu başarısıyla 21. kez şampiyonluğu tatmış oldu. İki sezon aradan sonra tekrar lider olan ekip, 84 bin 370 haberle basında yer alarak Mayıs ayı raporunda zirvedeki kulüp oldu. Kulübün yanı sıra yıldız futbolcusu Bafetimbi Gomis ve teknik direktörü Fatih Terim’de zirvedeki isimler olarak karşımıza çıktı. Gomis, Süper Lig'de bu sezon forma giydiği 33 maçta 29 kez fileleri havalandırarak bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunun sahibi oldu. Kariyerinin en parlak sezonunu geçiren Gomis, 12 bin 444 haberde adından söz ettirerek bu ayın en çok konuşulan futbolcusu oldu.