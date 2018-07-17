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Listede Malatyaspor’da “VAR”

Listede Malatyaspor’da “VAR”

17 Temmuz 2018 Salı 10:52
Listede Malatyaspor’da “VAR”

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda uygulanacak Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin eğitim çalışmaları devam ediyor. Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz tarafından Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe A.Ş., Kayserispor, MKE Ankaragücü, Sivasspor ile Yeni Malatyaspor'a VAR ile ilgili geniş kapsamlı bir sunum yapıldı. Eğitimlerde VAR'ın ilkeleri ve felsefesi, VAR kapsamına giren pozisyonlar, sistemin nasıl çalıştığı, disiplin uygulamaları ile diğer detaylar anlatıldı.
VAR eğitim çalışmaları, Süper Lig'deki diğer kulüplerle devam edecek.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
VARMalatyaspor
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