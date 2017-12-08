Oynadığı son 4 lig maçında rakip ağları havalandıramayan Yeni Malatyaspor’un listenin 14. sırasında kendisine yer bulduğu Kasım ayı spor haberleri raporu açıklandı. Süper Ligin 18 takımının yer aldığı sıralamada 17 bin 262 haberi yayınlanan Sarı-Kırmızılı kulübün en çok konuşulan ismi ise Adem Büyük oldu. Ay boyunca elde ettiği başarılılarla anılan Beşiktaş toplamda 60 bin 109 haberin konusu olarak zirvedeki isim oldu. Bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi’nde sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Beşiktaşlı oyuncu Cenk Tosun, hazırlanan raporda Kasım ayında en çok konuşulan futbolcu oldu. Tosun ay boyunca 9 bin 118 haberde adından söz ettirerek zirvedeki isim olmayı başardı.

EN ÇOK KONUŞULAN TEKNİK DİREKTÖRLER

Fenerbahçe Kulübü Teknik Direktörü Aykut Kocaman "Kendi adıma gerekeni yapacağım" diyerek istifa sinyali vermişti. Fakat sarı lacivertli kulüp böyle bir şeyin olmadığını açıklayarak iddialara son noktayı koymuştu. Kocaman ay boyunca medyada hakkında çıkan 15 bin 80 haberle listenin ilk sırasında yer aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının son maçlarda üst üste sergilediği başarılı performanslarıyla anılarak toplamda 14 bin 591 habere konu oldu. Eleştirilerden kaçamayan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ise 12 bin 601 haberde yer alarak en çok konuşulan 3. teknik direktör oldu.

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