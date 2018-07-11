Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 34°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94542
ALTIN
190.780
DOLAR
4.7343
STERLİN
6.2885
EURO
5.5567

Liste açıklandı

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis 2018-2019 sezonunda görev alacak hakem ve yardımcı hakemler açıklandı.

Liste açıklandı

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis 2018-2019 sezonunda görev alacak hakem ve yardımcı hakemler açıklandı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:45
Liste açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis 2018-2019 sezonunda görev alacak hakem ve yardımcı hakemleri açıkladı. Yeni sezonda Süper Lig'de görev alacak hakem sayısı 22'den 25'e çıkarıldı. Bu bağlamda Zorbay Küçük, Tugay Kaan Numanoğlu ve Abdülkadir Bitigen listeye dahil edildi. TFF'nin açıkladığı listeye göre bu sezon Süper Lig'de görev alacak hakem ve yardımcı hakemler şöyle: Hakem: "Zorbay Küçük (Adana), Ali Palabıyık (Ankara), Bülent Yıldırım (Ankara), Yaşar Kemal Uğurlu (Ankara), Serkan Tokat (Ankara), Mustafa Öğretmenoğlu (Antalya), Bahattin Şimşek (Aydın), Arda Kardeşler (Bursa), Ali Şansalan (Çanakkale), Ümit Öztürk (Denizli), Özgür Yankaya (Edirne), Suat Arslanboğa (Eskişehir), Fırat Aydınus (İstanbul), Mete Kalkavan (İstanbul), Hüseyin Göçek (İstanbul), Cüneyt Çakır (İstanbul), Serkan Çınar (İstanbul), Volkan Bayarslan (İstanbul), Tugay Kaan Numanoğlu (İstanbul), Halis Özkahya (İzmir), Halil Umut Meler (İzmir), Alper Ulusoy (İzmir), Abdulkadir Bitigen (Kayseri), Koray Gençerler (Manisa), Barış Şimşek (Trabzon)" 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Lefter KüçükandonyadisHakemYardımcı Hakemler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Forma rekabeti başlıyor!
Forma rekabeti başlıyor!
Pereira neden yok?
Pereira neden yok?
Pozitif futbol sözü
Pozitif futbol sözü
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim