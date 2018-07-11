Liste açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis 2018-2019 sezonunda görev alacak hakem ve yardımcı hakemleri açıkladı. Yeni sezonda Süper Lig'de görev alacak hakem sayısı 22'den 25'e çıkarıldı. Bu bağlamda Zorbay Küçük, Tugay Kaan Numanoğlu ve Abdülkadir Bitigen listeye dahil edildi. TFF'nin açıkladığı listeye göre bu sezon Süper Lig'de görev alacak hakem ve yardımcı hakemler şöyle: Hakem: "Zorbay Küçük (Adana), Ali Palabıyık (Ankara), Bülent Yıldırım (Ankara), Yaşar Kemal Uğurlu (Ankara), Serkan Tokat (Ankara), Mustafa Öğretmenoğlu (Antalya), Bahattin Şimşek (Aydın), Arda Kardeşler (Bursa), Ali Şansalan (Çanakkale), Ümit Öztürk (Denizli), Özgür Yankaya (Edirne), Suat Arslanboğa (Eskişehir), Fırat Aydınus (İstanbul), Mete Kalkavan (İstanbul), Hüseyin Göçek (İstanbul), Cüneyt Çakır (İstanbul), Serkan Çınar (İstanbul), Volkan Bayarslan (İstanbul), Tugay Kaan Numanoğlu (İstanbul), Halis Özkahya (İzmir), Halil Umut Meler (İzmir), Alper Ulusoy (İzmir), Abdulkadir Bitigen (Kayseri), Koray Gençerler (Manisa), Barış Şimşek (Trabzon)"