Meşin yuvarlağı parkeyle buluşturan salon futbolunda 2017- 2018 sezonu okullar arası müsabakalarla başladı. Malatya’da 37 Erkek, 6 Bayan lise takımının katılımıyla önceki gün başlayan maçlar, Battalgazi İlçe Spor Salonu’nda oynanıyor. 30 Kasım’a kadar sürecek müsabakalar 8 erkek, 2 bayan takımı gruplarında gerçekleşiyor.

İlk 2 günde bir hayli zevkli maçlar oynandığını belirten Okul Sporları Malatya İl Temsilcisi Sinan Alkış, “Müsabakalara katılım sayımız gayet iyi durumda. Artık yapılan yeni salonların da etkisiyle hemen her okulumuzun ciddi bir hedef ve kalite içersinde olduğunu görüyoruz. Çok şükür karşılaşmalar sorunsuz gidiyor. Battalgazi İlçesi’nde 30 Kasım’a kadar hemen her gün maçlar var. Spor severleri özellikle de kulüpler düzeyinde antrenörlerimizi buraya davet ediyoruz. Gelecek vaat eden yetenekli sporcuları buralarda izlemek mümkün. Tüm takımlarımıza ve okul yönetimlerine başarılar diliyorum.” Şeklinde konuştu.

FATİH AVCI