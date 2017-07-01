Türkiye Futbol Federasyonu 2017/2018 sezonu profesyonel futbol liglerinde oynanacak maçlar öncesi resmi internet sitesinden bir duyuru yayınladı. Federasyon tarafından alınan karara göre yeni sezonun ilk resmi futbol müsabakası geçen yılın lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Konyaspor arasında oynanacak. 6 Ağustos 2017 Pazar günü oynanacak Turkcell Süper Kupa maçına büyük bir ihtimalle Yeni Samsun Stadı ev sahipliği yapacak.

TFF 11 AĞUSTOS’TA ISRARCI

Federasyonun resmi internet sitesinden, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 19 Nisan 2017 tarihli toplantısında aldığı karar ile profesyonel liglerde 2017-2018 sezonunun başlangıç tarihlerini belirlemiş ve daha önce duyurulmuştu. Alınan karara göre; Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig 11 Ağustos 2017 tarihinde, Spor Toto 2 ve 3. Lig ise 26-27 Ağustos 2017 tarihlerinde oynanacak müsabakalar ile başlayacak. Spor Toto Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa müsabakası ise 6 Ağustos 2017 Pazar günü oynanacak.” Açıklamasını yaptı

YENİ MALATYASPOR 4 BÜYÜKLERLE BAŞLAMAK İSTEMİYOR

Daha önce hava sıcaklarının Türkiye genelinde Ağustos’ta en yüksek noktalara ulaştığı görüldüğünden bazı spor adamları ve spor bilimciler maçların ileri bir tarihe kaydırılmasını istemişti. 11 Ağustos tarihinde ısrarını yineleyen TFF, fikstür çekimi hakkında ise bir bilgi vermedi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de fikstür çekimini 18 Temmuz’da gerçekleştiren TFF, bu yıl ise daha erken bir tarihte fikstür çekimini gerçekleştirebilir. Ligin ilk iç saha maçında cezalı olduğu için taraftarını yeni stada sokamayacak Yeni Malatyaspor’da yönetim ve teknik heyet bu nedenle ilk iç saha maçında 4 büyüklerden biri ile karşılaşmak istemiyor.

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