01 Temmuz 2017 Cumartesi

Liglere erteleme yok!

Türkiye Futbol Federasyonu daha önce 11 Ağustos olarak belirlediği Süper Lig’in başlama tarihini değiştirmiyor. Hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredebileceğini ön görülse de TFF, açıkladığı takvimde ligleri bir hafta ileri kaydırmak yerine aynı tarihte başlatacağını duyurdu.

29 Haziran 2017 Perşembe 11:50
Liglere erteleme yok!

  Türkiye Futbol Federasyonu 2017/2018 sezonu profesyonel futbol liglerinde oynanacak maçlar öncesi resmi internet sitesinden bir duyuru yayınladı. Federasyon tarafından alınan karara göre yeni sezonun ilk resmi futbol müsabakası geçen yılın lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Konyaspor arasında oynanacak. 6 Ağustos 2017 Pazar günü oynanacak Turkcell Süper Kupa maçına büyük bir ihtimalle Yeni Samsun Stadı ev sahipliği yapacak.

TFF 11 AĞUSTOS’TA ISRARCI
  Federasyonun resmi internet sitesinden, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 19 Nisan 2017 tarihli toplantısında aldığı karar ile profesyonel liglerde 2017-2018 sezonunun başlangıç tarihlerini belirlemiş ve daha önce duyurulmuştu. Alınan karara göre; Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig 11 Ağustos 2017 tarihinde, Spor Toto 2 ve 3. Lig ise 26-27 Ağustos 2017 tarihlerinde oynanacak müsabakalar ile başlayacak. Spor Toto Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa müsabakası ise 6 Ağustos 2017 Pazar günü oynanacak.” Açıklamasını yaptı

YENİ MALATYASPOR 4 BÜYÜKLERLE BAŞLAMAK İSTEMİYOR
  Daha önce hava sıcaklarının Türkiye genelinde Ağustos’ta en yüksek noktalara ulaştığı görüldüğünden bazı spor adamları ve spor bilimciler maçların ileri bir tarihe kaydırılmasını istemişti. 11 Ağustos tarihinde ısrarını yineleyen TFF, fikstür çekimi hakkında ise bir bilgi vermedi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de fikstür çekimini 18 Temmuz’da gerçekleştiren TFF, bu yıl ise daha erken bir tarihte fikstür çekimini gerçekleştirebilir. Ligin ilk iç saha maçında cezalı olduğu için taraftarını yeni stada sokamayacak Yeni Malatyaspor’da yönetim ve teknik heyet bu nedenle ilk iç saha maçında 4 büyüklerden biri ile karşılaşmak istemiyor.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Malatya’nın Yeni Stadı’nın ismi ne olsun?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 01 Temmuz 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 30 Haziran 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya