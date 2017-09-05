Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de 2017/2018 sezonunun ilk yarısının programı açıkladı. Buna göre 4. haftadaki Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor maçı 11 Eylül Pazartesi saat 20.00’da Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak. Öte yandan ligin 6. haftasında 16 Eylül Cumartesi saat 17.00’da oynanacak Yeni Malatyaspor-Bursaspor müsabakasının yeri belirtilmedi. Daha önce Malatya Valisi Ali Kaban tarafından Bursaspor maçına yetiştirileceği açıklanan yeni stadın isminin programda henüz bulunmaması Yeni Malatyalı taraftarların kafalarında soru işaretlerine neden oluyor.

Süper Lig’de ilk yarı maçları 25 Aralık 2017’de sona recek. İkinci yarı ise 19 Ocak 2018’de başlayacak. Spor Toto Süper Lig’de 2017-2018 sezonu 20 Mayıs 2018 tarihinde oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.

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