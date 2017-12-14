Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Yeni Malatyaspor ile Osmanlıspor dün akşam Malatya Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. İlk maçtaki 3 – 1’lik skor avantajını kullanan başkent temsilcisi sahadan 1 – 1’lik eşitlikle ayrılırken tur biletini cebine koydu. Hafta sonu ligde Galatasaray’ı ağırlayacak Malatyalı futbolseverler tüm hazırlıklarını bu maça göre yaptığı için Osmanlıspor karşılaşmasına ilgi göstermedi. Tribündeki 700 taraftar dışında tribünlerin tamamı boş kaldı. Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek maça gelmezken, il protokolü de şeref tribününü boş bıraktı. Osmanlıspor karşılaşmaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkarken, Erol Bulut da kadroda revizyona gitti ve ilk 11’den 7 as oyuncusunu dinlendirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR...

1. dakikada Tugay Kaçar, Eren Tozlu’ya yaptığı sert faul sonrası mücadelenin hakemi tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı. Bu kart aynı zamanda en erken çıkan (32 saniye) kırmızı kart olarak tarihe geçti.

19. dakikada sağ kanattan gelişen atakta kaleci ile karşı karşıya kalan Aminu Umar'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

27. dakikada Aytaç’ın sağ kanattan yaptığı ortada Eren Tozlu altı pasın içinde şutunda top direğe çarparak yeniden Eren'in önünde kaldı. Eren bir kez daha vurarak, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1

46. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Eren'in şutunda top direğe çarparak dışarı gitti.

49. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Pereira’nın şutunu kaleci köşeden çıkarttı.

60. dakikada Rahman'ın ceza sahasına ortasında Aytaç'ın şutunda kaleci topu kornere çeldi.

85. dakikada Rahman’ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Dening topu auta gönderdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmazken, taraflar sahadan 1 – 1’lik eşitlikle ayrıldı. İlk maçı 3 – 1 kazanan Osmanlı tur atladı. Trabzonspor galibiyetinden sonra kendi sahasında 4. resmi maçında da kazanamayan Yeni Malatyaspor, toplamda ise üst üste 6. maçında galibiyet elde edemedi.







































FATİH AVCI