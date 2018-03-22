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LİGDE 5 HAFTALIK PROGRAM AÇIKLANDI

Spor Toto Süper Lig'de 27, 28, 29, 30 ve 31. haftanın programı da açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde önümüzdeki 5 haftada oynanacak maçların programı belli oldu. Buna göre Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği ile 31 Mart Cumartesi saat 13.30’da karşılaşacak.

LİGDE 5 HAFTALIK PROGRAM AÇIKLANDI

Spor Toto Süper Lig'de 27, 28, 29, 30 ve 31. haftanın programı da açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde önümüzdeki 5 haftada oynanacak maçların programı belli oldu. Buna göre Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği ile 31 Mart Cumartesi saat 13.30’da karşılaşacak.

busabahh
busabahh
22 Mart 2018 Perşembe 12:04
LİGDE 5 HAFTALIK PROGRAM AÇIKLANDI

Yeni Malatyaspor’un, Spor Toto Süper Lig'in 27, 28, 29, 30 ve 31. haftalarında oynayacağı maç programları açıklandı. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre ligde önümüzdeki 5 haftada oynanacak maçların programı belli oldu. Buna göre sarı-kırmızılı kulübün 27. haftada evinde konuk edeceği Gençlerbirliği karşılaşması 31 Mart Cumartesi günü saat 13.30 oynanacak. 28. haftanın açılış maçında 6 Nisan Cuma günü Başakşehir’in rakibi olacak Yeni Malatyaspor, 29. haftada 14 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da Alanyaspor’u sahasında ağırlayacak. Bir hafta arayla tekrar İstanbul’a gidecek olan sarı-kırmızılılar 30. haftada şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş’ın misafiri olacak. Bu maç 22 Nisan Pazar günü saat 19.00’da başlayacak. Ligin 31. haftasında oynanacak Yeni Malatyaspor-Akhisarspor maçı ise 29 Nisan Pazar saat 13.30’da başlayacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig5 Haftada Oynanacak Maçların Programı
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