Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 21°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
96087
ALTIN
233.916
DOLAR
6.1209
STERLİN
8.0110
EURO
7.0249

Liderlik maçı Yeşilyurt’un!

Malatya yerel amatör ligde U19 kategorisinde aynı grupta 15 puanla zirveyi paylaşan Yeşilyurt Belediyespor ile Kale Gençlerbirliği haftanın maçında karşı karşıya geldi.

Liderlik maçı Yeşilyurt’un!

Malatya yerel amatör ligde U19 kategorisinde aynı grupta 15 puanla zirveyi paylaşan Yeşilyurt Belediyespor ile Kale Gençlerbirliği haftanın maçında karşı karşıya geldi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 17:37
Liderlik maçı Yeşilyurt’un!

Malatya Bölgesi BAL Hakemleri’nden Burak Canpolat’ın yönettiği maçı 2 – 1’lik skorla Yeşilyurt Belediyespor kazandı. Yeşiltepe 2 Nolu sahada dün oynanan liderlik maçında gülen taraf Yeşilyurt oldu. U19 Ligi 7. hafta müsabakası 15 puanı olan ve şampiyonluk mücadelesi veren iki takımı karşı karşıya getirdi. Hakem Burak Canpolat’ın yönettiği maçta Mehmet Ildız ve Samet Öz yardımcı hakem olarak görev yaptı. Karşılaşmayı 2 – 1 kazanan Yeşilyurt 18 puana çıktı ve zirveyi Telekomspor ile paylaştı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaBurak Canpolat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4X4’lük geri dönüş!
4X4’lük geri dönüş!
Yeşilyurt 1 puanla döndü
Yeşilyurt 1 puanla döndü
U21 galibiyetle tanıştı
U21 galibiyetle tanıştı
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim