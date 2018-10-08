Liderlik maçı Yeşilyurt’un!

Malatya Bölgesi BAL Hakemleri’nden Burak Canpolat’ın yönettiği maçı 2 – 1’lik skorla Yeşilyurt Belediyespor kazandı. Yeşiltepe 2 Nolu sahada dün oynanan liderlik maçında gülen taraf Yeşilyurt oldu. U19 Ligi 7. hafta müsabakası 15 puanı olan ve şampiyonluk mücadelesi veren iki takımı karşı karşıya getirdi. Hakem Burak Canpolat’ın yönettiği maçta Mehmet Ildız ve Samet Öz yardımcı hakem olarak görev yaptı. Karşılaşmayı 2 – 1 kazanan Yeşilyurt 18 puana çıktı ve zirveyi Telekomspor ile paylaştı.