08 Şubat 2017 Çarşamba

Liderlere yan bakılmıyor!

Hafta sonu yerel liglerde oynanan müsabakalar nefes kesti. 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde A grubu lideri 1932 Malatyagücü, Adafı Kartalspor’u 2 – 0 mağlup ederek puanını 25’e yükseltirken, B grubu lideri Hekimhan Belediyesi Girmanaspor, 44 Malatyaspor’u 3 – 1 mağlup edip 26 puana ulaştı. Battalgazi Belediyespor – Orduzuspor maçı ise çıkan olaylardan dolayı yarıda kaldı.

06 Şubat 2017 Pazartesi 11:08
Liderlere yan bakılmıyor!

  Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde 10. Hafta müsabakaları dün oynanan maçlarla geride kaldı. A ve B Grubunda liderliklerini sürdüren 1932 Malatyagücü ile Hekimhan Belediyesi Girmanaspor bu haftayı da galibiyetle kapatarak, rakipleri ile aralarındaki puan farkını açmaya devam etti. Battalgazi Belediyespor ile Orduzu Spor arasında oynanan müsabaka ise yarıda kaldı. 1 – 1 devam eden karşılaşmanın 75. dakikasında Battalgazi Belediyespor’dan Zafer Sağdiç maçın hakemi İlker Ayten’e saldırınca araya emniyet güçleri girdi. Hakem İlker Ayten müsabakayı tatil etti. Ligde oynanan tüm maçlarda alınan toplu sonuçlar şöyle;

 Malatya Spor 1 – 3 H.Han Bld. Girmana 

Ataköy Spor        2 -5 Arguvan Bld. Sp       

1932 M.Gücü 2 - 0 Adafı Kartal Sp.           

Sanayispor  3 – 0 Telekom Spor  

B.Gazi Belediyespor 1  - 1 Orduzu Spor (Maç Yarıda Kaldı)

D.Şehir Bld. Spor 1 – 0 Kaldırım Gücü       

1966 M.Gençlik Spor 4-2 Malatya Spor   

Demir Spor  2-0 Akçadağ Spor  

MEHMET KIROĞLAN
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