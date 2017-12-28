Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi A Grubu’nda Pütürge Belediyespor 5’te 5 yaparak liderliğini sürdürürken, B Grubu’nda Arguvan Belediyespor, Doğanşehir Belediyespor’u deplasmanda yenerek, bir maç eksiğiyle zirveye yerleşti.

“ŞAMPİYONLUĞA TAŞIYACAĞIZ”

B grubunda Doğanşehir Belediyespor’u 4-0 mağlup eden Arguvan Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Serdar Karakuş, liderliği tekrar aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Serdar Karakuş, “Geçen sene başında belirlediğimiz hedefimiz bu sezonda devam ediyor. Arguvan Belediyespor’un ismini Bölgesel Amatör Lig’e taşımak istiyoruz. Ligde geride kalan haftalarda sergilediğimiz iyi futbol bizleri sezon sonunda şampiyonluğa taşıyacaktır. Çünkü uzun yıllardır başarıya ihtiyacı olan bir kulübüz. Elimizden gelenin en iyisini yaparak hem Arguvan insanına sporu sevdirmeye çalışıyoruz hem de potansiyelimizi kullanarak üst liglerde mücadele etmek istiyoruz. Geçtiğimiz hafta ligin güçlü takımı Doğanşehir Belediyespor’u 10 kişi kalmamıza rağmen deplasmanda 4-0 mağlup ettik. Ligin ikinci yarısında yapacağımız transferlerle de inşallah sezon sonunda istediğimiz şampiyonluğu yakalayacağız. Sahamız tamamlanmak üzere, ufak tefek eksiklikler tamamlandıktan sonra maçlarımızı artık kendi sahamızda oynayacağız. Bu bizim için çok önemli bir detay olacak. Bu haftada köklü bir kulüp Orduzuspor ile karşılaşacağız. Bu yıl sezona iyi başlamasalar da her zaman iddialı olan bir takım, bu maçtan da galip gelerek yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

GÜZEL BİR UYUM YAKALADIK

A Grubu lideri Pütürge Spor Kulübü Başkanı Necmettin Akdağ ise “Bölgesel Amatör Lig’e yükselebilmek için kadro hazırladık. Futbolcuların birbirleriyle olan uyumu çok iyi verimli bir kamp geçirdik. Bizim en önemli avantajımız birlik beraberlik içerisinde aile olmamız. Futbolculuk sonradan geliyor. Sağ olsun belediye başkanımız bizlere her türlü desteği veriyor. BAL’a çıkmamız için hiçbir neden yoktur. Kadromuzda bulunan oyuncuların ismi pek duyulmamış olsa da hepsi isimsiz kahramanlardır. Geçen seneden iki tane tecrübeli isim haricinde bu sezon top oynayan topçularımızın en yaşlısı 24 yaşında, kadromuz genç isimlerden kuruldu. Prensipte anlaştığımız BAL’da top oynayan oyuncular var. Transfer sezonu açıldığında bu isimleri kadromuza katacağız. Biz ilçe olarak üst lige uygun bir takımız. 32 yıldır futbolun içinde olan biri olarak söylüyorum; üst lige çıktığımız takdirde Malatyalı çocuklarımızı takıma kazandırıp o şekilde mücadele edeceğiz. İnşallah bu haftaya kadar aldığımız başarılı sonuçları sezon sonuna kadar devam ettirip hedefimize ulaşacağız.” diye konuştu.











ÖMER ALİ DELİBAŞ