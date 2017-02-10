Bu sezon farklı bir heyecan ve çekişmeyle geçen Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde lider olan iki takım play off biletine 11. Haftada kavuşabilir. A grubunda namağlup lider 1932 Malatyagücü bu hafta lig üçüncüsü Malatyaspor’u ağırlayacak. Etkili oyuncularını devre arası kaybeden Malatyaspor’u yenmesi halinde 1932 Malatyagücü play offa kalmayı garantileyecek. B grubunun yenilgisiz lideri Hekimhan Belediyesi Girmanaspor ise kendi sahasında Hekimhan İlçe Stadı’nda grup üçüncüsü Ataköyspor ile karşı karşıya gelecek. Girmanaspor, Ataköy’ü yenmesi halinde rakibi ile arasındaki puan farkını 9 a çıkararak kalan 3 hafta öncesi adını play offa yazdıracak. İşte Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde 11. Haftanın karşılaşmaları: Arguvan Belediyespor – Sanayispor, Orduzuspor - 1966 M. Gençlik Spor, Kaldırımgücü - Battalgazi Belediyespor, Telekomspor – Demirspor, Adafı Kartalspor - Doğanşehir Belediyespor, Malatyaspor - 1932 Malatyagücü, Akçadağspor - 44 Malatyaspor, H.Han Bld. Girmanaspor - Ataköyspor

FATİH AVCI