1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde dün 7 maç oynandı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan maçlarda adeta gol yağmuru vardı. Grup liderlerinin kayıpsız kapattıkları haftada toplam 30 gol atıldı. 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 7. Haftasında alınan toplu sonuçlar şöyle: Adafı Kartal 0-2 Arguvan Belediyesi, Kale Gençlerbirliği 4-2 Battalgazi Belediyesi, Orduzuspor 1-4 Ataköyspor, 1966 Malatya Gençlik 1-1 Demirspor, Malatyaspor 5-1 Sanayispor, Darendespor 4-1 Akçadağspor, Pütürge Belediyesi 3-1 Hekimhan Girmanaspor

ÖMER ALİ DELİBAŞ