LİDERE GÖZDAĞI!

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde 3 puanla lideri yakından takip eden Darendespor ekonomik zorluklara göğüs germeye çalışıyor. Ligin başında yaşadıkları zorluklara değinen Darendespor Teknik Direktörü Hamit Erçetin, ilk başlarda herkesin küme düşmeye oynayacakları yönde düşüncelere sahip olduğunu söyledi. Kendiside dahil 11 futbolcuyla deplasmanlara gittiklerini kaydeden Erçetin, “Sahada oynayan oyuncunun sakatlanması durumunda oyuna girebilecek yedek futbolcumuz yoktu. Bunlara rağmen ilk yarıyı 13 puanla ikinci sırada tamamladık.” dedi.

“KADRODA 11 FUTBOLCUYLA GİTTİK”

Kendilerine ilk başlarda kimsenin inanmadığına değinen Hamit Erçetin, “İlk başlarda hem taraftar hem de maddi olarak desteğimiz yoktu. Bizden başarı beklenmediği gibi 2. Amatör Küme’ye düşmemiz garanti olarak görülüyordu. Hem Darende halk tarafından hem de spor camiası tarafından böyle düşünülüyordu. Fakat biz Darendeli ekibimizle ve Malatya’dan transfer ettiğimiz 1-2 oyuncuyla birlikte ligde mücadele etme kararını almıştık. Yaşı küçük lisansı yeni çıkan ama lige damgasını vuran oyuncularımız var. Ligin ilk maçında oynadığımız Arguvanspor maçına futbolcumuz olmadığından dolayı ben de dahil kadroda 11 futbolcuyla gittik. Sahada oynayan oyuncunun sakatlanması durumunda oyuna girebilecek yedek futbolcumuz yoktu. Bu koşullarda oynadığımız maçta rakibimize 3-0 yenilmiştik. Daha sonra 1-2 takviye ile birlikte galibiyetler ardı ardına gelmeye başladı. Hala bizim iyi futbol oynamadığımızı söyleyerek küme düşeceğimizi ifade eden insanlar vardı. İlk yarıyı 13 puanla ikinci sırada tamamladık. Arguvan maçı dışında ilk yarıda mağlubiyet almadık.” ifadelerini kullandı.

“KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİK”

Sezon başında hedeflerinin şampiyonluk olmadığını aktaran Erçetin, “Asıl amacımız ligde kalmaktı. Beklentilerin sadece başarıya dayalı olması bizim art arda galibiyet almamıza neden oldu. İkinci yarının ilk maçı Arguvanspor müsabakasına yine final gözüyle bakıyoruz. Artık sezon sonuna kadar maçlarımızı final havasında geçireceğiz. Hedefimiz artık Play off ve gerçekten güzel futbol oynuyoruz. Kadromuzdaki 11 futbolcunun 10 tanesi ilk defa birbirleriyle top oynuyor. Hala kimseden maddi bir destek alamıyoruz. Birçok sıkıntımız ve eksiğimiz var. Bu zorluklar içerisinde onuruyla mücadele eden çocuklarımız var. Darende’de yaşayan genç yetenekli çocukları yakından görme fırsatım oluyor. Futbolun içerisinden gelen biri olarak Darendespor’un sahipsiz kaldığını gördüm. Fatih başkanımız sağ olsun, birlikte ele ele verip bir takım oluşturalım dedi. Krizi fırsata çevirdik ve takım olmayı başardık.” şeklinde konuştu.

“KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAK”

Arguvan maçıyla ilgili olarak ise Hamit Erçetin, “Bireysel olarak diğer takımlara göre çok kaliteli bir takım değiliz. Ligde hakikaten bireysel yetenekli oyunculara karşı mücadele veriyoruz. Ama takım olarak bir birine inanan bir ekip oluşturduk. Tabi buda başarıyı getirdi. Eski futbolcumuz Lütfi Öz tecrübelerini çocuklarımıza yansıttı. Artık hedefleri ve idealleri olan bir takımız. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Arguvan maçının iki taraf içinde kolay olmayacağını biliyorum. Ama şundan daha çok eminim rakip için ilk maç kadar kolay bir maç olmayacak. İlk maçı 3-0 aldıklarını düşünüyorlarsa hafta sonu oynayacağımız maçında kolay geçeceği düşüncesi içerisine girmelerini kesinlikle istemem. Çünkü öyle bir maç kesinlikle olmayacak.” diye konuştu.