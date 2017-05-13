13 Mayıs 2017 Cumartesi

Lider’e genç destek!

Malatya’da özel bir okulun farklı sınıflardaki öğrencileri, şampiyonluğa koşan Yeni Malatyaspor antrenmanını ziyaret ederek, futbolculara moral verdiler.

13 Mayıs 2017 Cumartesi 08:29
Lider’e genç destek!

TFF 1. Lig'de Boluspor maçını kazanarak Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek olan Yeni Malatyaspor’a bir destek de öğrencilerden geldi. Öğrenciler Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'ni ziyaret ederek, sarı-kırmızılı takıma hafta sonu oynanacak olan kritik maç öncesi moral verip, tatlı takdim etti. Ziyarette öğrencilere eşlik eden okul müdür yardımcısı Ferdi Polat ve Beden Eğitimi Öğretmeni Halit Taş, önemli bir maç öncesi okul olarak takımı ziyaret ederek moral vermek istediklerini belirterek, her zaman Yeni Malatyaspor’un yanında olduklarını söylediler.  Yeni Malatyaspor Teknik Direktör İrfan Buz ise, bu tür ziyaretlerin takıma moral sağladığını ifade ederek, bu davranışlarından dolayı öğrencilere ve okul idaresine teşekkür etti. 

İHA
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