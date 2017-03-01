TFF 1. Lig lideri Yeni Malatyaspor, 1 günlük iznin ardından Malatya’ya gelerek dün akşam saatlerinde haftanın ilk antrenmanını İnönü Stadı’nda gerçekleştirdi. İzinli ve sakat oyuncuların çokluğundan dolayı eksik sayıda futbolcunun katılımıyla yapılan çalışma oldukça kısa tutuldu. Antrenman sırasında saha zeminin ise giderek düzeldiği görüldü. Hava sıcaklıklarının ciddi şekilde artması çimlerin yeşermesini sağlarken, düzelen zeminin İnönü Stadı’nı yeniden iç saha maçlarına uygun hale getirdiği görüldü.

YENİ MALATYASPOR KISA ÇALIŞTI

Pazar gecesi Altınordu’yu İstanbul’da mağlup edip, 1 günlük izin yapan Yeni Malatyaspor dün öğle vakitlerinde kendi tesislerinde toplandı. Bazı oyuncuların ve teknik heyetin akşam uçağıyla dönmesi üzerine antrenman saati de akşama alındı. Saat 19.15’te İnönü Stadı’nda gerçekleştirilen antrenmana izinli ve sakat olan 6 futbolcu katılmadı. İnönü Stadı’nın bakımda olması nedeniyle idman sahanın sadece kale arkaları ve taç çizgileri kenarında gerçekleştirildi. Altınordu müsabakasında forma giyen oyuncular, kısa bir yenileme koşusu yaptı. Isınma, kültür fizik ve kısa koşuyla birlikte çalışma toplam 40 dakika sürdü.

FATİH AVCI