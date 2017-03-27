Süper Lig’e çıkmak için rakiplerine ciddi anlamda puan farkı oluşturan Yeni Malatyaspor yönetimi, sağladığı bu avantajı şehrin dinamikleriyle paylaşarak, şampiyonluk için geri sayıma geçti. Ligde kritik haftalar öncesi siyasileri, şehrin yöneticilerini ve STK temsilcilerini verdiği kahvaltıda bir araya getirerek Adil Gevrek ve teknik direktör İrfan Buz destek istedi. Nurettin Soykan Tesisleri’nde gerçekleştirilen kahvaltıya, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ak Parti Genel Başkanı Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ESOB Başkanı Şevket Keskin ve TSO Başkanı Hüseyin Erkoç katıldı.

GEVREK: BU BİRLİKTELİK FOTOĞRAFI ŞAMPİYONLUK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Ziyarette ilk olarak söz alan Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, tüm katılımcılara teşekkür ederek, bu zorlu haftalar öncesi verilecek birlik beraberlik fotoğrafının önemine dikkat çekti. Gevrek maçların İstanbul’da olmasından dolayı Malatyalılardan anlayış isteyerek, “Hani derler ya yüzdük yüzdük kuyruğuna getirdik diye. İşte tam o son bölümdeyiz. Artık 9 haftamız var. Bu noktaya kadar iyi bir puan farkıyla hata yapmadan getirdik. Şimdi çok daha dikkat etmemiz gereken bir döneme giriyoruz. Bu noktada şehrimizin ileri gelenlerini burada görmek gerçekten büyük önem taşıyor. Şampiyonluğun ciddi bir maliyeti var. Artık primler ve masraflar iki katına çıktı. Bize bugüne kadar destek olan büyükşehir belediyemize çok büyük teşekkür ediyoruz. Artık bu yükümüzü biraz da iş adamlarımız şehrimizin diğer kurumları paylaşsın istiyoruz” şeklinde konuştu.

ÇALIK: BUGÜNLERE KOLAY GELİNMEDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da Yeni Malatyaspor'un başarılı bir gidişatının olduğunu belirterek, geri kalan maçları da kazanıp Süper Lig'e koşacaklarını söyledi. Çalık, “Bugünlere gerçekten kolay gelinmedi. Yeni Malatyaspor’u borçsuz bir şekilde oluşturan Ahmet Çakır başkanımızdır. Bu süreçten sonra gelip şampiyonluk yaşatan, ikinci kez bizi yeni bir şampiyonluğa götüren de Adil başkanımız ve yönetimimizdir. Burada Derebeyleri taraftarlarımızın, spor medyamızın katkısı büyüktür. Biz her alanda Süper Lig’de olmayı hak eden bir iliz, Yeni Malatyaspor da inşallah 9 hafta sonra orada olacaktır. Fırsat buldukça tüm maçlara gitmeye gayret ediyoruz. Malatyalılar da bu takımı sahipsiz bırakmasın ve her maçına nerede olursa olsun gitsin istiyoruz.” İfadelerini kullandı.

TÜFENKCİ: BU BİR BAŞARI HİKAYESİ OLACAK!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise, başta futbolcular olmak üzere, teknik heyete, kulüp başkanına ve katkıda bulunanlara teşekkür ederek, kalan maçların çok önemli olduğunu, takıma güvendiklerini, Yeni Malatyaspor'un hikayesinin bir başarı hikayesi olacağını söyledi. Tüfenkci, Yeni Malatyaspor'un ortak değerleri olduğunu ve siyaset üstü bir konumu bulunduğunu anlatarak, her siyasi görüşten kişinin bu camiaya sahip çıkması gerektiğini bildirdi.

Tüm siyasi kimliğinin dışında Malatyaspor taraftarı olarak burada olduğunu belirten Tüfenkci, "Her maçı final havasında yürüterek, inşallah İrfan hocamın teknik direktörlüğünde bu işi başarmış olacağız. Önemli haftalara giriyoruz tıpkı Türkiye'nin 16 Nisan'da Türkiye'nin girmiş olduğu viraj gibi bir yol ayrımına giriyoruz. 16 Nisan'da referandum da 'evet' çıkarsa Türkiye bir üst lige sıçrayacak, inşallah 9 hafta sonra Yeni Malatyaspor ligi lider olarak tamamlarsa o da bir üst lige çıkacak. Dolayısıyla bütün mücadelemiz hem kulübümüzü hem de Türkiye'yi dünyayla rekabet edebilir, üst liglerde mücadele eden bir duruma getirmek istiyoruz. " diye konuştu. Bakan Tüfenkci, Çalık ve beraberindekiler daha sonra kulüpte futbolcularla bir süre sohbet etti.

FATİH AVCI