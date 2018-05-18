Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 29°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102278
ALTIN
185.538
DOLAR
4.4822
STERLİN
6.0506
EURO
5.2811

Liderden Play off’a davet

2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde A Grubunu namağlup lider tamamlayan Malatya İdmanyurdu’nda hedef Play off gruplarında şampiyonluk yaşamak. Kulüp sportif direktörü Hakan Aydemir, 20-23-27 Mayıs tarihlerinde oynanacak Play-off maçlarına tüm sporseverleri destek olmaya beklediklerini söyledi.

Liderden Play off’a davet

2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde A Grubunu namağlup lider tamamlayan Malatya İdmanyurdu’nda hedef Play off gruplarında şampiyonluk yaşamak. Kulüp sportif direktörü Hakan Aydemir, 20-23-27 Mayıs tarihlerinde oynanacak Play-off maçlarına tüm sporseverleri destek olmaya beklediklerini söyledi.

18 Mayıs 2018 Cuma 12:11
Liderden Play off’a davet

Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde normal sezon tamamlandı. Malatya İdmanyurdu, Çöşnük Gençlik, Yeni Balabanspor ve Hekimhanspor, Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’ne yükselebilmek için karşı karşıya gelecek. 20, 23 ve 27 Mayıs’ta oynanacak olan karşılaşmalar öncesi bir açıklamada bulunan Malatya İdmanyurdu’nun sportif direktörü Hakan Aydemir, “2017-2018 sezonunda mücadele ettiğimiz A Grubunu namaglup lider tamamladık ve Play-off’a kaldık. 14 maçta 14 galibiyet alan, 95 gol atarak sadece 4 gol yiyen sporcularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Onursal başkanımız Teoman Mutlu’ya da desteklerinden, katkılarından ve ilgilerinden dolayı teşekkür ederim. Normal sezon tamamlandı, önümüzde artık Play-off maçları var. Play-off’un ilk haftasında 20 Mayıs Pazar günü 16.00’da Yeşiltepe 1 nolu sahada Çöşnük Gençlik ile karşı karşıya geleceğiz. Bu karşılaşmaya tüm dostlarımızı ve sporseverleri bekliyoruz” dedi.

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaFutbolA GrubuHakan Aydemir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ertaç gidecek mi?
Ertaç gidecek mi?
Malatya için kapanış vakti!
Malatya için kapanış vakti!
Doğandemir: Pilot takım şart!
Doğandemir: Pilot takım şart!

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim