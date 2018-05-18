Liderden Play off’a davet

Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde normal sezon tamamlandı. Malatya İdmanyurdu, Çöşnük Gençlik, Yeni Balabanspor ve Hekimhanspor, Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’ne yükselebilmek için karşı karşıya gelecek. 20, 23 ve 27 Mayıs’ta oynanacak olan karşılaşmalar öncesi bir açıklamada bulunan Malatya İdmanyurdu’nun sportif direktörü Hakan Aydemir, “2017-2018 sezonunda mücadele ettiğimiz A Grubunu namaglup lider tamamladık ve Play-off’a kaldık. 14 maçta 14 galibiyet alan, 95 gol atarak sadece 4 gol yiyen sporcularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Onursal başkanımız Teoman Mutlu’ya da desteklerinden, katkılarından ve ilgilerinden dolayı teşekkür ederim. Normal sezon tamamlandı, önümüzde artık Play-off maçları var. Play-off’un ilk haftasında 20 Mayıs Pazar günü 16.00’da Yeşiltepe 1 nolu sahada Çöşnük Gençlik ile karşı karşıya geleceğiz. Bu karşılaşmaya tüm dostlarımızı ve sporseverleri bekliyoruz” dedi.

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